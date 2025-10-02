Espert no negó que cobró los US$200.000 de Machado y Bullrich presiona:“Tiene que contestar claro”

José Luis Espert no respondió ante una pregunta sobre si cobró dinero del presunto narco Fred Machado. “Tiene que volver a los medios y contestar claro” dijo Patricia Bullrich.

“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas”, afirmó Patricia Bullrich, ministra y candidata a Senadora de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

“A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro”, enfatizó Bullrich al expresar su desacuerdo con las declaraciones de Espert anoche en una entrevista televisiva, en las que se negó a responder por sí o por no si cobró 200.000 dólares de un fideicomiso vinculado al narcotráfico, que estaría documentado en la justicia de los Estados Unidos.

«Mejor hablar»

La ministra consideró que “cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas, aunque después te puedan criticar o no”, pero recalcó que Machado “fue procesado en 2021”, por lo cual en 2019 cuando fue candidato a Presidente Espert “podría tranquilamente no saber” de las supuestas actividades ilegales de aquel.

Machado se encuentra con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición solicitado por la Justicia de los Estados Unidos, donde ya fue condenada a 16 años Debra Lynn Mercer, su socia en el fideicomiso desde el cual, según la fiscalía de Texas, se habría entregado dinero a Espert.

Bullrich señaló que durante la entrevista televisiva “Espert tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron”, y argumentó que cuando fue candidato a Presidente en 2019, el actual diputado “era un novato, nunca había estado en la acción política y esto lo lleva a no conocer los medios que utiliza”.

«Dejar al presidente de lado»

«Para salvar al Presidente y al proyecto, cada uno tiene que hacer su aporte, no puede ser que sea el Presidente el que tenga que hablar del candidato a diputado, es el candidato a diputado, somos nosotros, los que tenemos que trabajar sobre esto», aclaró en declaraciones al canal A24.

Y agregó: «Yo lo dejaría al Presidente de lado, porque tiene una responsabilidad hacia la gente, tiene una promesa, y la viene cumpliendo a rajatablas, que es la de generar transparencia en el Estado».

“Cualquier persona que se te acerca en una campaña tenés que tener un informe de quién es, a qué auto o avión te subís, pero en 2019 Espert estaba solo. No conocía nada de la actividad y directamente va de candidato a Presidente. Eso hace que no tenga los mecanismos ni el equipo para hacer un análisis previo a cada uno de los recursos que vas a utilizar”, explicó.

Sostuvo que en LLA “tenemos una vara muy alta y el voto liberal y republicano exige respuestas. En cambio el voto kirchnerista es un voto religioso que no exige ninguna respuesta, ellos dicen roben y roben que nosotros igual los seguimos votando”.

“En esta lógica nosotros tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad sobre las conductas de cada uno de nosotros. José Luis tiene que volver y ser claro. Es lo que yo pienso. Lo que no justifica de ninguna manera el embate tardío y oportunista que hace la oposición”, aseveró.

«Embate de la oposición»

En ese sentido diferenció la situación de Espert del “embate que hace la oposición, como (Juan) Grabois”, que apunta a “sacarlo de una comisión (en DIputados) en una situación en la que no está ni siquiera imputado”.

“Es un manoseo total y absoluto de las instituciones. Esto es un clásico, pero hay que cortarlo, porque si no las instituciones de la República están a merced de una mayoría circunstancial”, advirtió.

En ese sentido aseguró que “el video de Grabois” acusando a Espert de vínculos con el narcotráfico “cuenta lo que a él le conviene contar. Estamos frente a un adversario que lo que busca es voltearte en lo que son tus columnas vertebrales: la transparencia, la lucha contra un estado corrupto”, destacó.

Con información de agencia NA