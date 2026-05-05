Milei partió a Estados Unidos sin Karina y antes se reunió con influencers

El presidente Javier Milei no estará acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en los Estados Unidos, donde este miércoles iniciará su agenda de actividades. Antes de partir a Los Ángeles, el mandatario mantuvo un encuentro con influencers libertarios en la Quinta de Olivos.

El motivo oficial de la ausencia de la influyente funcionaria es que estará este jueves en la Expo San Juan Minera 2026, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Marcelo Orrego.

La determinación de la hermana del jefe de Estado también aparece en momentos en los que la situación judicial del jefe de Gabinete entregó novedades que lo convirtieron en protagonista total de la agenda pública.

Por otro lado, Milei, antes de partir a la ciudad de Los Ángeles para participar de encuentros con empresarios e inversores, mantuvo una reunión con influencers libertarios. El cónclave, en la Quinta de Olivos, fue promovido por dos diputados de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, y estuvieron varios de los personajes que el economista sigue en las redes sociales.

Como por ejemplo Matías Andrés Bernal Campos (“El herrero liberal”), Lucas Emmanuel Apollonio (“El ojo del poder”), Christopher Marchesini (“Mate con Mote”), además de Yayi Morales, Sofía Grimau, Candela Vidal y Mariano Oliveros.

En torno a la agenda difundida por Presidencia, Milei comenzarán sus actividades el miércoles: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

Con información de la agencia Noticias Argentinas