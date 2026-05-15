Después de Lemoine y Adorni, Marcela Pagano denunció a Milei por “encubrimiento” de delitos

La diputada Marcela Pagano denunció este viernes al presidente Javier Milei por presunto «encubrimiento» de delitos, tras una entrevista que el mandatario realizó anoche en un canal de streaming.

Según la denuncia de Pagano, Javier Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar dos hechos que el propio jefe de Estado relató en la entrevista con un canal de streaming militante.

El primero, se basa en un textual de Milei sobre la victoria del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las elecciones porteñas de medio término. El libertario afirmó que, desde ese momento, se intentó un golpe de Estado contra su gobierno.

Para Pagano, este comentario de Milei «configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes».

«Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable», agrega en la denuncia.

Coima

Luego, Pagano señaló otro fragmento del reportaje al Presidente donde habló de un intento de coima por parte de un empresario.

Pagano dice que «la conducta del empresario», tal como la describe el Milei, «encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta».

Cabe recordar que Pagano denunció en la Justicia a otros integrantes del Gobierno como al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y a la diputada libertaria Lilia Lemoine, entre otros funcionarios.

Con información de agencia NA