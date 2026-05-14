El contratista Tabar hundió a Manuel Adorni y admitió: «Evadimos…»

El contratista Matías Tabar complicó más al jefe de Gabinete, Manuel Adorni al admitir en una entrevista pagos en negro: «Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo».

«Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura», inició Tabar.

Y siguió su relato, en diálogo con radio Rivadavia: «Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar«.

«Imposible que el blanco te de»

Según Tabar, «ninguna persona» de la Argentina que «se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo».

«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro», explicó.

En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.

Adoración por Adorni

Tabar dijo que sabía a lo que se exponía al presentarse en la Justicia. La causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. «Tampoco me quedaba mucha alternativa», se sinceró.

Sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo «adora» y que le gustaría retomar el diálogo con el funcionario nacional, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

«Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio», agregó y sentenció: «Es una cagada tener que transitar todo esto«.

Con información de agencia NA