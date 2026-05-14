El INDEC informó que aumentó el 1,1% de la Canasta Básica Alimentaria en abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de abril sufrió el incremento del 1,1% con relación a marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,5%. La medición corresponde al Gran Buenos Aires.

Los números de la CBA indican que la variación con respecto al mes anterior fue del 1,1%, mientras que la variación acumulada del año se posicionó en el orden del 12,8% y el acumulado interanual fue del 32,4%.

Por su parte, la CBT subió un 2,5% en relación a marzo, 12,3% en el año y empardó con la CBA en el interanual con el 32,4%.

Con estos valores, la línea de indigencia de la CBA para un adulto equivale a los $215.228 y, en el caso de la CBT, se ubica en los $475.653.

¿Cómo influyó la suba en los hogares respecto al mes de marzo?

En abril, un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó en abril $529.460 en la CBA y $1.170.106 en la CBT.

En segundo término, en el caso de una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, para cubrir las necesidades básicas (CBA) $665.053 y $1.469.786 para cubrir la CBT.

Por último, en una casa donde conviven un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, fue necesario contar con $699.490 para la CBA y $1.545.872 para la CBT.

¿Cómo determina el INDEC la composición de cada canasta?

En el informe, el INDEC comunica que: “La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”.

A su vez, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Y, por último, explica que “la composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas