Martín Soria liquidó a Manuel Adorni: “Es el único argentino que Milei sacó de la pobreza”.

El senador nacional del bloque Justicialista Martín Soria cargó este jueves duramente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien catalogó como “el único argentino” que el presidente Javier Milei “sacó de la pobreza”.

Al plantear una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara alta contra el ministro coordinador y ex vocero, que es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, el rionegrino sostuvo que el escándalo que involucra al funcionario libertario “es como una novela que no tiene fin”.

“El escándalo del jefe de Gabinete es como una novela que no tiene fin donde cada día aparece algo más o algo peor por los innumerables casos de corrupción, donde el presidente lleva casi 70 días defendiendo lo indefendible”, cuestionó.

Con ironía, Soria consideró que “para juntar lo que gastó” Adorni “debió haber sido jefe de Gabinete durante 26 años”.

“La escribana de Adorni entró siete veces a la Casa Rosada para perfeccionar la teoría de que dos jubiladas que le prestaron plata de palabra”, recordó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Milei, ajeno a la realidad sigue defendiendo, a este jefe de Gabinete, pero tenemos que preguntarnos si no es un sistema de privilegios, corrupción y saqueo organizado por el presidente y su hermana (Karina Milei)”, indicó.

Por su parte, el senador chubutense Carlos Linares también formuló una cuestión de privilegio contra Adorni, a quien acusó de “delincuente”, al igual que su hermano, el legislador bonaerense Francisco Adorni, también imputado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Con información de la agencia Noticias Argentinas