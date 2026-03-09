Día Internacional de la Mujer: marchas en todo el país y al departamento de Cristina Kirchner

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevaron a cabo este lunes una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y para reivindicar los derechos de ese colectivo.

El colectivo ‘Ni Una Menos’ fue el que impulsó la convocatoria, a la que se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

La decisión de trasladar la marcha principal del domingo 8 al lunes 9 se tomó con el fin de visibilizar esta problemática no sólo con las movilizaciones, sino con un paro de actividades que demuestre la importancia de las mujeres tanto en la economía y la sociedad.

La concentración principal partió del Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 16.30. La jornada federal se replicó en las provincias de Tucumán (Plaza Independencia), Entre Ríos (en El Reloj, Paraná) y en la ciudad balnearia de Mar del Plata (centro).

La iniciativa tuvo como objetivo central los mismos reclamos que embanderan la fecha hace más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados, ante posibles retrocesos con los que amenaza el Gobierno Nacional.

Cristina Kirchner

Un grupo de manifestantes con banderas de La Cámpora se desvió hacia el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en el barrio de Constitución, donde la ex mandataria cumple su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, y ella salió al balcón a saludar.

Según el informe que publicó el observatorio de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) que abarca los meses de enero y febrero de este año, en el país se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de 0.6 muertes por día (una víctima cada día y medio).

En cuanto a la situación salarial, el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y de las condiciones laborales informales.

En cuanto a la crianza de los hijos, según un documento publicado en septiembre del año pasado por la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud de las infancias.

Con información de la agencia Noticias Argentinas