Diego Santilli ningunea a Kicillof: «¿Tenés que pedirle permiso a Cristina?»

El ministro del Interior respondió con ironía y dureza al pedido de reunión del gobierno bonaerense, cuestionando la «coherencia» de Kicillof por reclamar diálogo mientras rechaza las iniciativas del oficialismo.

La tensión entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires escaló a través de las redes sociales con un intercambio que dejó al descubierto la profundidad de las diferencias políticas. Diego Santilli, flamante ministro del Interior, respondió con sarcasmo y dureza al pedido de reunión formulado por el gobierno de Axel Kicillof, cuestionando abiertamente la coherencia del mandatario provincial y lanzando una pregunta que resonó en el ámbito político: «¿O tenés que pedirle permiso a CFK?».

El cruce se inició cuando el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, publicó en sus redes sociales la formalización de una solicitud de audiencia con Santilli para tratar la deuda de fondos coparticipables y la reactivación de obras públicas paralizadas. La respuesta del ministro nacional no se hizo esperar y llegó cargada de ironía a través de la plataforma X.

La respuesta irónica de Santilli

«¡Dale Carli, gracias! Tomo nota», escribió Diego Santilli en su cuenta de X, utilizando un tono coloquial que contrastaba con la formalidad del pedido oficial del gobierno bonaerense. Esta breve publicación marcó el inicio de una serie de declaraciones que pronto escalarían en intensidad y contenido político.

Horas más tarde, durante una conferencia de prensa en la provincia de Entre Ríos junto al gobernador Rogelio Frigerio, el ministro del Interior profundizó su crítica hacia el mandatario bonaerense. «Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad», afirmó Diego Santilli en declaraciones que luego reproduciría en sus redes sociales con un mensaje aún más contundente.

El cuestionamiento por la falta de adhesión a las leyes oficialistas

Desde su cuenta de X, el titular de la cartera de Interior enumeró los principales puntos de conflicto que, a su juicio, invalidaban el reclamo de diálogo por parte de Axel Kicillof. «No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?», cuestionó públicamente el ministro.

La referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció como un elemento central en el argumento de Diego Santilli, quien completó su intervención en redes sociales con una pregunta directa: «¿O tenés que pedirle permiso a CFK?». Esta expresión buscó instalar la idea de que el gobernador bonaerense no tendría autonomía para tomar decisiones sin consultar con la expresidenta.

La versión de Bianco sobre el fallido contacto

En declaraciones radiales, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aportó su versión sobre el fallido intento de comunicación con Diego Santilli. «Me llamó en medio de una reunión, no tenía el teléfono encima. Lo llamé, no me atendió porque probablemente él estaba en la misma situación, y le escribí: ‘Te devolví el llamado, a disposición’. Y después salió ese tuit, que no sé si es una chicana o una broma», relató el funcionario provincial.

Carlos Bianco mostró su desconcierto ante la respuesta del ministro nacional y reclamó la habilitación de un canal de diálogo institucional formal para tratar los temas pendientes entre ambas administraciones. El representante del gobierno de Axel Kicillof sostuvo que «lo que tiene que hacer es o atenderme el teléfono o llamarme o contestarme formalmente, que es lo que corresponde».

El reclamo por obras y fondos retenidos

El pedido de reunión que desencadenó la polémica tenía como objetivo central tratar «la situación de las obras que permanecen paralizadas» en territorio bonaerense y los «temas vinculados a las deudas pendientes del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires». Según había explicado Carlos Bianco al difundir la nota formal, estos asuntos resultaban «centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses».

El ministro bonaerense había subrayado la necesidad de mantener «un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución». Incluso había señalado la disposición del gobierno provincial para asumir la continuación de algunas obras: «Nosotros nos podemos hacer cargo, pero necesitamos que continúen las otras», afirmó.

La interpretación política del conflicto

Para el gobierno de Axel Kicillof, la falta de respuestas por parte de la administración nacional representa «una decisión política» del presidente Javier Milei destinada a «asfixiar y discriminar económicamente y financieramente a la provincia de Buenos Aires». Esta interpretación refleja la percepción del oficialismo provincial sobre el tratamiento diferencial que recibiría en comparación con otras jurisdicciones.

Mientras el conflicto con la provincia de Buenos Aires se profundiza, Diego Santilli avanza con su agenda de reuniones con mandatarios considerados «dialoguistas». Tras su encuentro con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, el ministro del Interior recibirá en Casa Rosada al gobernador salteño Gustavo Sáenz, en el marco de la búsqueda de acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026.

El patrón de exclusión denunciado por Provincia

La respuesta de Diego Santilli confirmaría, desde la perspectiva del gobierno bonaerense, un patrón de exclusión deliberada hacia la administración de Axel Kicillof. El ministro del Interior explicitó que no está previsto un encuentro formal con representantes de Axel Kicillof porque «no firmó el Pacto de Mayo», estableciendo así una condición previa para el diálogo que el gobierno provincial no estaría dispuesto a aceptar.

Esta posición del gobierno nacional redefine los parámetros de la relación entre Nación y Provincia, condicionando el tratamiento de temas esenciales como la coparticipación y las obras públicas a la adhesión previa a la agenda política del oficialismo nacional.