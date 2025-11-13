Comisión de Fentanilo: Diputados volvió a citar a Lugones “bajo apercibimiento”

La Comisión Investigadora de Fentanilo de la Cámara de Diputados volvió a citar, para la próxima semana, al ministro de Salud, Mario Lugones, “bajo apercibimiento”, y decidió que el 9 de diciembre se presentará el informe sobre la investigación que realizó ese organismo parlamentario.

Si bien respondió por escrito un cuestionario, los legisladores no quedaron conformes con la ausencia de Lugones, de la Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Agustina Bisio, del Director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gastón Morán, y Juan Carlos Fernández (ANMAT).

Por ese motivo volvieron a citar a Lugones para el jueves 20 a las 11 a pedido del diputado massita Ramiro Gutiérrez (UXP, quien dijo que el ministro incurre en los delitos de “desobediencia” y “ocultamiento».

“Pido nuevamente se vuelva a citar bajo apercibimiento de desobediencia y de ocultamiento al Ministro de Salud y al personal de la ANMAT ya que necesitamos interrogatorios libres de los funcionarios”, afirmó Gutierrez.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, la socialista Mónica Fein, señaló que anoche le comunicaron que el ministro ni las autoridades de ANMAT concurrirán a la comisión pero que “se siguen poniendo a disposición”.

Detalló que “tanto el ministerio de Salud como ANMAT enviaron anoche sus o a disposición”. Sin embargo, destacó que se habían recibido las respuestas de ampliación de la ANMAT que habían solicitado.

“Salvo de la provincia de Formosa, hemos recibido informes de Capital, Santa Fe y Córdoba. Hemos recibido las respuestas del Ministerio de Salud de la Nación que llegaron anoche”, explicó la titular de la comisión.

El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, declaró que “son unos truchos los funcionarios que no dan la cara y es un delito. ¡Hay que traerlos de los pelos! El rol de esta comisión es dar la cara. Se adulteró un medicamento y les dan de respuesta a madres e hijos 26 páginas de morondanga. ¡No es capaz de mandar a un changuito cualquiera para dar explicaciones!”.

Durante la reunión hubo un fuerte debate debido a que el libertario Gerardo Huesen planteó que también debe ser citado el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, hermano del juez que tiene a cargo su causa por el fentanilo contaminado.

De todas maneras, su flamante compañera del bloque Silvana Guidici (LLA) señaló que “los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que venir y los vamos a volver a citar” y pidió leer las respuestas que anoche envió esa cartera, que conduce Lugones.

El diputado de izquierda, Cristian Castillo, criticó la ausencia de los funcionarios al señalar que “es evidente que cuando se responde por escrito uno se está cubriendo de las posibles derivaciones. Yo los quiero tener cara a cara, hacer las preguntas, es mi responsabilidad como diputado y es la de ellos como funcionarios públicos”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas