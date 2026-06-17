Diputados: tuvo dictamen el acuerdo de conciliación con los holdOuts

Imagen del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Bertie Benegas Lynch (LLA).

Previo a la firma del dictamen, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, brindaron detalles del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

En el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Justicia, se emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley mediante el cual se aprueban los acuerdos de conciliación celebrados entre la República Argentina y Bainbridge ltd. y entre la República Argentina y el grupo de acreedores, encabezado por Attestor Value Master Fund.

Al comienzo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Bertie Benegas Lynch (LLA), informó que “el proyecto aprueba los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los dos últimos holdouts de default del 2001”, y en ese sentido, explicó que, teniendo en cuenta que ya obtuvieron media sanción en el Senado, “si no se aprueba antes del 30 de junio, el Acuerdo podría caer, reactivándose los litigios, etc”.

Durante el plenario, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, ofreció detalles de los Acuerdos: “Creemos que son muy beneficiosos, porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”.

Además, el funcionario sostuvo que, con la aprobación de estos Acuerdos, “finalizan estos juicios que son los principales holdouts que quedaban con litigios activos”.

Por su parte, y ante las consultas de algunos diputados, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, aclaró que “no se trata de una reestructuración de deuda”. “Hay una sentencia firme. Estamos pagando juicios que perdimos, y haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, especificó.

Desde el Partido Obrero, el diputado Néstor Pitrola rechazó los Acuerdos; mientras que su par Julia Strada (UxP) señaló que, desde su bloque, firmarán “un dictamen de minoría en oposición al proyecto”. “No sabemos con claridad el marco del acuerdo”, añadió.