Polémica en la Casa Rosada: circularon imágenes con libros en el piso.

Este miércoles, un video del interior de Casa Rosada mostró cómo empleados desmantelaron una biblioteca ubicada en planta baja, con material de la Secretaría Legal y Técnica. La intención de las autoridades es traspasar la bibliografía al área donde funciona Boletín Oficial.

De acuerdo a las imágenes que se conocieron, trabajadores de Balcarce 50 comenzaron al mediodía a sacar libros. A algunos se los vio “desconsolados” y trascendió que no serán desechados, sino digitalizados y guardados bajo el cuidado de los empleados de B.O.

¿Qué sucederá con la oficina en cuestión? En la administración Javier Milei dijeron que podría ser destinada a la seguridad del edificio. Aunque no existió una voz oficial que determine el uso que tendrá a partir de la semana próxima.

Con información de la agencia Noticias Argentinas