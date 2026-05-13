El Gobierno insiste en que no le importa la marcha universitaria ni aunque sean «5 millones»

El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que pueden juntarse “5 millones de personas” en referencia a la Marcha Universitaria pero «al otro día «la restricción presupuestaria sigue».

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, dijo este miércoles Alejandro Álvarez, quien además remarcó que la movilización del martes a Plaza de Mayo “fue organizada por los partidos opositores”.

Además, el funcionario manifestó: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.

«Generar graduados»

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, señaló Álvarez en declaraciones a Radio Mitre.

También habló acerca de los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó manifestó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Con información de agencia NA