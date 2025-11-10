El Gobierno celebra que el Riesgo País rompió el piso de los 600 puntos

El Riesgo País cayó este lunes a los 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año, gracias a la suba de los bonos argentinos.

La caída del Riesgo País por debajo de los 600 puntos -el techo que miran los inversores- ocurre también por la decisión del gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos.

Por otro lado, también contribuyó la inminente comunicación del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

La recompra de Caputo

En el inicio de la rueda de este lunes los títulos públicos avanzan hasta 1,4% (AL35 y GD35), continuando con el rally alcista que se inició el lunes 27 de octubre.

Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan, cede al valor más bajo desde el 14 de enero de este año (en ese momento llegó a ubicarse en 579 puntos).

Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el gobierno avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, lo cual fue bien recibido por los inversores.

Con información de agencia NA