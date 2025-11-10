POLÍTICA 

El Gremio ATE convocó a un plenario federal y prepara un paro contra la reforma laboral

Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes a las 14 con el objetivo de debatir la posibilidad de concretar un nuevo paro en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Aguiar sostuvo que “el Gobierno está mintiendo” y “tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos”, afirmó, según se informó en un comunicado.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, agregó.

El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, en Avenida Belgrano 2527, y la convocatoria al paro también incluye el reclamo por la reapertura de paritarias.

