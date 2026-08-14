El Gobierno quiere ‘premiar’ a otra jueza que avaló la reforma laboral de Milei

Se trata de María Dora González, que quiere seguir en su cargo tras cumplir 75 años, edad jubilatoria par a los jueces. Para eso depende del Gobierno y el Senado.

González pretende que ocurra lo mismo que con el juez Víctor Pesino, que también avaló la reforma laboral de Milei y debía jubilarse. Ambos, le dieron vía libre a la Reforma Laboral libertaria y ahora obtienen un favor del Gobierno.

El Gobierno nacional inició el trámite para la continuidad de la jueza María Dora González, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avaló la reforma laboral, quien busca seguir en su cargo a poco de alcanzar los 75 años.

Eludir la jubilación

El Ministerio de Justicia oficializó este jueves la solicitud de la magistrada en el Boletín Oficial. Junto a ella, se presentó la del juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Nicolás.

Ambos serán los primeros en apelar a su continuidad bajo el nuevo reglamento para para el nombramiento de jueces que alcancen los 75 años de edad, que fue puesto en vigencia este miércoles 12 de agosto.

María Dora González es la jueza que, junto con su compañero de Cámara Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto la cautelar del juez Horacio Ojeda que ponía un freno a la reforma laboral y restableció 82 artículos del proyecto del Gobierno.

Recusación

Tras aquella medida de Pesino y González, la Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a ambos magistrados “con causa” por “prejuzgamiento”, ya que consideraron que la nueva normativa no afectaba a trabajadores “socialmente vulnerables”.

En aquel entonces, la central obrera también cuestionó que Pesino había obtenido “un beneficio a todas luces mayúsculo” del Gobierno tras restablecer la reforma laboral, dado que inició su trámite para continuar como vocal al cumplir los 75 años.

González y Pesino también estuvieron en la mira luego de anular las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y disponer una intervención judicial del gremio para desplazar al secretario general Abel Furlán, debido a preguntar irregularidades.

Con información de agencia MundoGremial