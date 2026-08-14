El nuevo Samsung Galaxy A27 5G desembarca en Argentina para redefinir la gama media

La reconocida línea de smartphones renueva su propuesta en el país con la llegada del Samsung A27 y su lanzamiento , un dispositivo que consolida la evolución de la popular familia Galaxy A. En el competitivo segmento de la gama media, los usuarios priorizan de forma clara una experiencia equilibrada que combine una pantalla inmersiva de alta calidad, autonomía extendida para toda la jornada y un rendimiento confiable a largo plazo.

Este modelo responde directamente a esas demandas, integrando por primera vez tecnologías avanzadas que antes estaban reservadas para segmentos superiores.

Atributos clave de la ficha oficial

El dispositivo se destaca en los apartados que mayor impacto tienen en el uso cotidiano, según los datos técnicos provistos por la marca:

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas : Cuenta con resolución FHD+, diseño Infinity-O de biseles delgados y una pantalla de 120Hz que asegura un desplazamiento visual sumamente fluido.

: Cuenta con resolución FHD+, diseño Infinity-O de biseles delgados y una pantalla de que asegura un desplazamiento visual sumamente fluido. Cámara principal de 50 MP : Equipada con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) para capturar fotografías nítidas y videos estables en resolución 4K, complementada por herramientas de inteligencia artificial.

: Equipada con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) para capturar fotografías nítidas y videos estables en resolución 4K, complementada por herramientas de inteligencia artificial. Batería de 5000 mAh : Proporciona una autonomía de larga duración para todo el día y es compatible con tecnología de carga rápida de 25 W.

: Proporciona una autonomía de larga duración para todo el día y es compatible con tecnología de carga rápida de 25 W. Almacenamiento de 256 GB : Ofrece una amplia capacidad interna para guardar aplicaciones y archivos multimedia, la cual es ampliable mediante tarjetas microSD .

: Ofrece una amplia capacidad interna para guardar aplicaciones y archivos multimedia, la cual es . Conectividad de vanguardia: Incorpora soporte completo para redes móviles 5G y tecnología NFC, ideal para transferencias veloces y la gestión de pagos sin contacto o acreditación de tarjetas de transporte.

Un perfil de uso versátil y productivo

Foto: samsung.com

Por sus características de hardware y la incorporación de funciones inteligentes, este smartphone resulta ideal para creadores de contenido, estudiantes y profesionales en movimiento.

Su generosa pantalla y la fluidez de los 120 Hz optimizan el consumo de streaming y videojuegos. En paralelo, la combinación de su amplio almacenamiento físico con la conectividad 5G responde eficientemente a las tareas de productividad diarias y a la gestión rápida de documentos o aplicaciones en la nube.

Variantes y disponibilidad del lanzamiento

El smartphone se presenta con un perfil delgado de 7,8 mm y terminaciones elegantes tipo vidrio. Se encuentra disponible en una atractiva paleta de colores que incluye las variantes Black, Blue y Light Pink.

Para conocer todos los detalles de este modelo, las alternativas de financiamiento vigentes y las herramientas oficiales de protección para el equipo, podés ver el lanzamiento directamente a través de la plataforma de Samsung Argentina.

Según la ficha oficial de Samsung Galaxy A27 5G, el dispositivo integra herramientas inteligentes enfocadas principalmente en optimizar la experiencia fotográfica y el rendimiento del sistema.

A continuación se detallan las principales funciones de inteligencia artificial que incluye el equipo:

Edición sugerida (Edit Suggestion) : El sistema analiza cada fotografía de la galería y propone de forma automática mejoras personalizadas, cómo eliminar reflejos molestos, corregir imperfecciones o ajustar las sombras con un solo toque.

: El sistema analiza cada fotografía de la galería y propone de forma automática mejoras personalizadas, cómo eliminar reflejos molestos, corregir imperfecciones o ajustar las sombras con un solo toque. Borrador de objetos (Object Eraser) : Permite eliminar de manera limpia elementos no deseados, personas extrañas o fondos distractores de cualquier imagen capturada, reconstruyendo la escena de forma natural.

: Permite eliminar de manera limpia elementos no deseados, personas extrañas o fondos distractores de cualquier imagen capturada, reconstruyendo la escena de forma natural. Remasterización de fotos (Photo Remaster) : Herramienta inteligente que reduce el ruido visual, mejora la nitidez de los bordes y optimiza la iluminación en fotos antiguas o tomadas en condiciones desfavorables.

: Herramienta inteligente que reduce el ruido visual, mejora la nitidez de los bordes y optimiza la iluminación en fotos antiguas o tomadas en condiciones desfavorables. Procesamiento de imagen nocturna: El motor de IA combina múltiples fotogramas para capturar mayor luminosidad y reducir el grano en capturas con baja luz, mejorando los retratos nocturnos.

El Samsung Galaxy A27 5G se posiciona como una opción de gama media sumamente equilibrada, ideal para quienes buscan durabilidad y funciones modernas sin pagar el precio de un buque insignia. Su principal fortaleza radica en la promesa de 6 años de actualizaciones de sistema junto con herramientas de inteligencia artificial «Awesome Intelligence» heredadas de las gamas más altas.

En conclusión, el Galaxy A27 5G de Samsung no busca revolucionar el mercado con potencia bruta, sino ofrecer un teléfono confiable, seguro y con soporte para el futuro.

Fuente: Samsung.com