Sondeo: para la mayoría de los argentinos, Milei no defiende la Patria y la soberanía

Una encuesta nacional reveló un fuerte contraste: la mayoría cree que la soberanía y la defensa de la patria están más presentes en la sociedad pero un 65,7% sostiene que esos valores tienen menos presencia en el Gobierno.

Una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban-Córdoba reveló una marcada diferencia entre la percepción de la sociedad argentina sobre los valores patrios y la evaluación de las posturas del gobierno de Javier Milei. El relevamiento, llevado a cabo entre el 8 y el 10 de agosto sobre un universo de 1.200 casos en todo el país, mostró que el 54,1% de los argentinos considera que la idea de «soberanía nacional» está hoy más presente en la sociedad que antes, mientras que el 48,3% opina igual respecto del concepto de «defensa de la patria». Sin embargo, el dato más contundente surge cuando esos valores son asociados directamente con el Gobierno nacional: el 65,7% entiende que están menos presentes en las posturas y decisiones oficiales.

Los resultados sobre la sociedad y los valores patrios

El estudio, que tuvo un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%, planteó una primera consulta sobre la soberanía nacional. El 54,1% respondió que está «más presente que antes», el 25,8% que se mantiene «igual que antes» y el 17,3% que está «menos presente», mientras que el 2,8% dijo no saber. En cuanto a la «defensa de la patria», el 48,3% afirmó que está más presente que antes, el 28,1% que se encuentra igual y el 20,1% que está menos presente, mientras que el 3,5% no respondió o manifestó no saber.

La encuesta detectó diferencias por género y edad. Las mujeres fueron quienes más asociaron el concepto de soberanía con un crecimiento en la sociedad (59,8%), frente al 47,3% de los hombres. Esta percepción aumenta entre los mayores de 60 años, alcanzando el 59% en ese grupo etario, contra el 48,7% entre los jóvenes de 16 a 30 años. En el caso de la defensa de la patria, entre los jóvenes de 16 a 30 años el 36,6% considera que está más presente y otro 36,6% que está igual, mientras que entre los mayores de 60 años la primera respuesta asciende al 52,3%.

El contraste con la evaluación del Gobierno

El dato más contundente del estudio aparece cuando la pregunta vincula esos valores directamente con el Gobierno nacional: el 65,7% considera que la soberanía nacional y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones oficiales. Solo un 21% entiende que están más presentes, el 11,3% que permanecen igual y el 2% no sabe.

El relevamiento, realizado por la consultora Zuban-Córdoba entre el 8 y el 10 de agosto y sobre un universo de 1.200 casos, muestra una marcada diferencia entre la percepción que los consultados tienen sobre la vigencia de esos valores en la sociedad y su evaluación sobre la orientación del Gobierno. La muestra abarcó a mayores de 16 años de todo el país y tuvo un margen de error de +/- 2,83%, con un nivel de confianza del 95%.

Un contraste entre la sociedad y el Gobierno

El informe concluye que la idea de soberanía nacional mantiene una fuerte presencia simbólica entre los argentinos, aunque la mayoría de los consultados no identifica esos valores como parte central de las políticas y decisiones del Gobierno. El relevamiento plantea un contraste entre una sociedad en la que más de la mitad de los consultados percibe una mayor presencia de la idea de soberanía nacional y casi la mitad observa un crecimiento del valor de la defensa de la patria, y una evaluación mayoritariamente negativa cuando esos conceptos son asociados con el Gobierno. La encuesta fue realizada por la consultora Zuban-Córdoba, que relevó la opinión de 1.200 personas mayores de 16 años de todo el país mediante una muestra nacional, con trabajo de campo desarrollado entre el 8 y el 10 de agosto y un margen de error de ±2,83%.