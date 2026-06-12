El INDEC informó que una familia necesitó $1.500.000 en mayo para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar la línea de la pobreza. Esto representa un 2,0% más que el mes previo.

La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) en mayo fue de 2,4%. Por su parte, la canasta básica total (CBT) fue de 2,0%. De esta forma, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente, según el INDEC.

¿Cuánto plata necesitaron las familias argentinas para vivir en mayo de 2026?

Una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó $542.351 para cubrir la CBA y $1.193.173 para la CBT.

En segundo lugar, un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, tuvo que disponer de $681.246 para cubrir las necesidades de la CBA y $1.498.741 para la CBT.

Y en el tercer ejemplo representativo que presenta el INDEC, una familia de cinco integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, precisó $716.521 para la CBA y $1.576.346 para la CBT.

Según el INDEC, un adulto equivalente necesitó $220.468 para cubrir las necesidades de la CBA y superar la línea de indigencia, mientras que para cubrir la CBT el número ascendió a $485.030.

¿Cómo se conforma la Canasta Básica Total?

Según informa el INDEC, “se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios”. Para ello, la estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas