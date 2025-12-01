El mejor momento del fútbol de Córdoba: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (Río IV) en 1ra

Los jugadores del 'León' festejando con el trofeo de Campeón.

No recuerdo como cronista deportivo (que alguna vez fuimos, pero que de una forma u otra nunca nos desentendimos totalmente del deporte) que Córdoba viviera éste momento.

4 equipos en Primera División: Belgrano, Talleres, Instituto y (con el ascenso reciente) Estudiantes de Río Cuarto y además, con Racing de Nueva Italia en la B Nacional.

Un momento sublime para el fútbol de Córdoba que tendrá un 2026 apasionante, con el condimento que por las flojas campañas de los antes nombrados éste año, todos prácticamente arrancarán en la zona baja de la tabla del descenso y todos tienen el compromiso de hacer una buena temporada para no sufrir al final del ’26.

40 años de espera

Felicitaciones para Estudiantes de Río Cuarto (que tras la victoria (2 a 0) de local y el empate 1 a 1 en el sur Argentino) venció a Deportivo Madryn y se consagró Campeón de la segunda categoría del fútbol Argentino, ¡tras 40 años de esperar este logro histórico!

Pensándolo de esta manera, es una gran oportunidad para que finalmente el futbol de Córdoba tenga su presencia permanente en el fútbol grande (como lo tiene Santa Fe con años y años de Newell’s o Rosario Central en 1ra División) como lo tienen muchos clubes de Buenos Aires (considerados «chicos») porque Córdoba -como una de las plazas futboleras más importantes del país- merece que sus clubes se reafirmen en la elite del Fútbol Argentino.

Para ello, sigue haciendo falta que haya dirigentes serios, con mentalidad de seguir haciendo crecer sus clubes, «visualizando» el futuro, teniendo coherencia a la hora de invertir en refuerzos y no, como sucedió muchas veces, dejar deudas impagables que después desestabilizan las finanzas…

Creemos que en ese proceso se está hoy. Tanto Belgrano como Talleres e Instituto gozan de «buena salud» institucional y por ello, han clasificado también a copas internacionales y han sido protagonistas de campeonatos.

Los 4 cordobeses

BIENVENIDO Estudiantes de Río IV a Primera División del fútbol Argentino, nos pone felices que sea así (hace un año atrás llegó a la final también y no la pudo conseguir) por suerte si se dió éste año y ¡podremos vivir un 2026 con «4» cordobeses que pugnarán por hacer un buen torneo!

Piensen, todos piensen (porque es así) que cuando el fútbol cordobés crece, Córdoba crece y eso implica un mayor movimiento social, turístico y económico para la provincia, parece que no, pero todo está relacionado.

¡Felicitaciones al Imperio del Sur!

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella, periodista de Córdoba