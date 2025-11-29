Milei expresó su apoyo al candidato opositor hondureño Tito Asfura

El presidente Javier Milei expresó este viernes su respaldo al dirigente opositor hondureño Tito Asfura, al considerar que representa una alternativa al “narcosocialismo” que, según señaló, gobierna en ese país desde 2022.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, Milei manifestó que “la única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022”.

En ese marco, el mandatario argentino sostuvo: “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras”.

Asimismo, remarcó que su Gobierno está atento al proceso electoral hondureño. “Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”, indicó.

El posicionamiento de Milei se enmarca en una serie de intervenciones recientes en foros internacionales donde buscó afianzar alianzas con referentes regionales de derecha y denunciar lo que denomina “regímenes autoritarios de izquierda”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas