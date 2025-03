El Presidente Javier Milei inauguró el 143° período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación

El presidente de la nación, Javier Milei, inauguró en la noche de este sábado el 143° período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina y aseguró en un discurso que brindó por cadena nacional: “Llevamos cumplidos el 97% de las promesas de campaña en tan solo un año”.

Durante su discurso, el mandatario realizó un balance de su primer año de gestión y repasó los temas centrales de los proyectos que enviará al Poder Legislativo. “Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional, eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó”, afirmó.

A continuación, reproducimos el discurso completo del presidente de la nación, Javier Milei:

”No solo estamos haciendo cosas que prometimos en campaña, sino que estamos haciendo muchísimas más. Y cuando uno hace esta corrección, llevamos cumplido el 97% de las promesas de campaña en solo un año».

“Quiero dar las gracias al doctor Guillermo Francos, a ‘Toto’ Caputo, a Santiago Bausili, a Patricia Bullrich, a Sandra Petovello, a Federico Sturzenegger, a Luis Petri, a Mariano Cúneo Libarona, a Mario Lugones, a Gerardo Werthein, a Manuel Adorni y a Karina Milei por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina”.

“Alcanzar el equilibrio en la línea financiera, como lo hace Argentina, implica que Argentina tiene por delante una tasa de crecimiento sostenido del PBI per cápita del 4,5%”.

“Para lograr ese objetivo necesitamos tener un modelo sustentable en el tiempo, un ordenamiento jurídico que proteja el fruto del esfuerzo de cada argentino, y un modelo institucional acorde al país con ambición de grandeza”.

“Por eso necesitamos seguir llevando a cabo innumerables reformas de fondo; el único camino para reconstruir la Argentina es el del reformismo permanente”.

“Al año pasado lo bautizamos el Año de la Defensa de la Vida, la Propiedad y la Libertad y dimos los primeros pasos en la dirección del modelo de la libertad. Este año será el Año de la Reconstrucción de la Argentina”.

“Ya sentadas las bases, debemos empezar a reconstruir los cimientos de nuestra gran Nación. Pero nada de todo eso será posible si no avanzamos en atacar los problemas estructurales del país».

“Nuestros equipos están trabajando en más de una docena de leyes de fondo. Proyectos que atacan desde cuestiones económicas hasta cuestiones administrativas del Estado”.

“En función de la predisposición de este Congreso, estas reformas podrán ser abordadas o bien durante este periodo legislativo, o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año”.

“Si queremos verdaderamente ser una potencia, la primera asignatura sobre la que debemos avanzar es en desterrar la inflación para siempre.

“El déficit fiscal es la madre de todos los males de la historia del país”.

“Pero es necesario acompañarlo con una reducción severa del gasto público para devolverle a la sociedad lo que hoy el estado le confisca vía impuestos”.

“Yo prefiero achicar el Estado y que haya menos pobres en la Argentina”.

“La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”.

“El espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre”.

“Abrir los mercados también le abrirá las puertas del mundo a las empresas en un contexto internacional donde lo que la Argentina tiene para ofrecer será muy requerido”.

“El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos”.

“Pero hace falta ir aún más profundo. Urge devolverle la libertad de asociación a todos los argentinos, reduciendo las prerrogativas de Estado y aumentando las de cada ciudadano”.

“El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”.

“Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof: si quiere resolver el problema, tiene dos alternativas, abandonar la visión abolicionista y castigar a los criminales o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros”.

“Durante demasiado tiempo la política le dijo a los argentinos que no iba a castigar el delito, que los delincuentes eran víctimas de un sistema injusto y que por lo tanto no eran responsables de sus acciones”.

“Con los proyectos de reiterancia y reincidencia del gobierno aprobados por este Congreso, terminaremos finalmente con la puerta giratoria en la Argentina”.

“Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal”.

“No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente pero efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

“Si queremos ser un país serio tenemos que llevar a cabo una reforma migratoria”.

“Tenemos que recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con este sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar”.

“Tenemos que recuperar una verdad básica de la democracia liberal, que es el límite de los derechos de uno, son los derechos del prójimo”.

“Para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario durante este año”.

“Gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta”.

“En los últimos 25 años la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal”.

“Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

“Nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores lanzaron con el déficit fiscal y su financiamiento”.

“Esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.

“Mi preferencia sería que abordemos esta oportunidad histórica de reconstrucción en unidad, con todos los sectores de la política y la sociedad empujando en la misma dirección”.

“A nosotros no nos motiva el poder. Somos el primer caso en la democracia moderna que entra al año electoral sin hacer política económica teñida por el ciclo político”.

“Lo único que tenemos es una ambición reformista. Queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido. Así podrían, quizás, recomponer su relación con la sociedad que hoy parece irremediablemente rota”.

“Algunos han hecho del Congreso un instrumento para defender las conquistas del Estado sobre el individuo, en vez de un instrumento para realizar los cambios profundos que el país necesita”.

“Pero si dudan aún acerca de nuestra vocación de cambio, recuerden lo que pasó el último año. Para todos y cada una de las reformas puestas en práctica nos dijeron que era imposible”.

“Para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible”.

“Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó”.

“Daremos la batalla de visitante en los medios analógicos y lo haremos de local en las redes sociales, lo haremos en la calle si así lo demanda la historia”.

“Nunca nos rendiremos. Y aunque les cueste entenderlo y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

“Si aceptan mi propuesta, veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país es cambiar este Congreso”.

“Me niego a creer que lo mejor de este país ya pasó. Estoy convencido de que lo mejor está por venir. Ahora la elección está en sus manos y los ojos del pueblo argentino están sobre todos ustedes”.