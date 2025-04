El Senado rechazó para la Corte Suprema los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

El Senado rechazó este jueves los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos que había propuesto el gobierno de Javier Milei, para completar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, y le puso fin así a una novela que llevaba 11 meses.

El pliego de García-Mansilla cosechó 51 votos en rechazo, 20 adhesiones y cero abstenciones; mientras que el de Lijo tuvo 43 en contra, 27 acompañamientos y una abstención. De esta manera, la Cámara alta obturó el camino de ambos hacia el máximo tribunal.

La sesión especial fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tras encontrarse la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, en ejercicio de la Presidencia por el viaje del presidente de la Nación, Javier Milei, a Estados Unidos.

Abdala dió inicio a la sesión a las 14.15hs luego haber quórum con 37 senadores y se comenzó con el tratamiento de la renuncia de la secretaria administrativa, María Laura Izzo, que resultó aprobada. A continuación, luego de que los senadores rindieran homenaje por el 43° aniversario de la gesta de Malvinas, entre otros temas, se dió comienzo al tratamiento de los pliegos.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO), en su lugar como miembro informante, explicó el proceso de ambos pliegos y afirmó que “el tiempo de demora para tratar los pliegos no fue porque el Senado no haya trabajado, sino porque no había consenso, que es lo que pide la Constitución para darle solidez a la Corte Suprema. Ni yo ni el Senado escondíamos los dictámenes”.

En tanto, el jefe de la bancada del Frente PRO, el senador Alfredo de Angeli, afirmó que “el Presidente está mal asesorado en lo que viene haciendo. Los propios colegas de Lijo lo están impugnando, ¿cómo vamos a poner una persona así en un lugar tan importante?. Le diría al Presidente que se fije quién lo está asesorando. Nunca pasó en este lugar que hayan venido dos jueces cuestionados: uno por su trayectoria y otro por su forma”.

Al momento de emitir su discurso, el presidente de la bancada (UCR), senador Eduardo Vischi, afirmó: “El Gobierno manejó mal el tema. Creen ganar una batalla poniendo a los jueces en comisión, cuando en realidad afecta de forma contundente la institucionalidad de la Justicia. Quiere ganar por un lado y pierde un montón por el otro. Están en juego las instituciones de la democracia”.

Por su parte, el presidente del Bloque UxP, senador José Mayans (Unidad Ciudadana), explicó que “más del 90% de la gente no cree en el Poder Judicial. De ninguna manera vamos a aceptar esto”, respecto a la decisión del Poder Ejecutivo por los nombramientos.

Finalmente, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) afirmó que “se pretende interpretar normas de manera parcializada, el derecho no es un compartimiento estanco. Nos falta dialogar entre nosotros y empezar a eliminar prejuicios que nos llevan a una disgregación compleja”.