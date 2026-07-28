ECONOMÍA 

El vocero presidencial tuvo que aclarar sus dichos sobre el dólar a $1.800 y culpó a la prensa

Adrián Ravier en conferencia de prensa el 28/7 (Foto: Presidencia)

Adrián Ravier en conferencia de prensa el 28/7 (Foto: Presidencia)

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El vocero presidencial Adrián Ravier aclaró su frase sobre el precio del dólar a $ 1.800 en los próximos meses y dijo que fue “sacada de contexto” por la prensa.

“La expresión fue sacada de contexto”, afirmó el portavoz Adrián Ravier en conferencia de prensa este martes, y sostuvo que, “si bien en los medios reprodujeron un extracto muy cortito, la pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027”.

Ravier formuló esta aclaración durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno.

El vocero sostuvo: “Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza y la indigencia y de la inflación”.

Más aclaraciones…

“En materia del mercado cambiario, dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales en línea con el REM”, añadió. Ravier enfatizó que no fue su intención “tirar una apreciación de un valor del dólar”.

«Siempre me refería a como la proyecta el mercado”, insistió

“Si llega al valor que proyecta el mercado, no estaríamos en una crisis cambiaria”, recalcó el vocero y siguió: “Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda”.

El portavoz admitió que su declaración sacada de contexto “generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir”.

Con información de agencia NA

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