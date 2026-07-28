Escándalo tras el Mundial 2026: confirman que Embolo fue mal expulsado en Suiza Vs Argentina

La International Football Association Board (IFAB) reconoció que la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre Suiza y Argentina fue producto de una aplicación incorrecta del protocolo del VAR.

La International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir las reglas del fútbol, publicó una circular en la que deja en evidencia que la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre Suiza y Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 fue producto de una aplicación incorrecta del protocolo del VAR. El encuentro, disputado el 11 de julio, estuvo envuelto en la controversia luego de que el delantero suizo viera la tarjeta roja a los 72 minutos, cuando el marcador estaba igualado 1-1.

Embolo, que ya estaba amonestado desde el primer tiempo, recibió la segunda amarilla por una supuesta simulación, una decisión que nació tras la intervención del VAR. El árbitro portugués João Pinheiro había amonestado inicialmente a Leandro Paredes, pero tras revisar las imágenes, le quitó la amarilla al argentino y le mostró la segunda amarilla al suizo. Sin embargo, la circular difundida por la IFAB dejó en claro que esa acción nunca debió producirse.

La aclaración de la IFAB sobre el protocolo del VAR

A través de la circular N°34 emitida este martes, la IFAB consideró que Embolo estuvo mal expulsado porque la regla no se aplicó correctamente. El organismo recordó que una tarjeta amarilla, siempre que no se trate de una segunda amonestación, solo puede ser revisada por el VAR para identificar correctamente al futbolista sancionado, pero no para modificar el tipo de infracción. «Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse», asegura la circular.

En otras palabras, el VAR no tenía la potestad de recomendar un cambio en la naturaleza de la falta para señalar una simulación, por lo que Embolo no debió ser expulsado. En todo caso, sí podía intervenir si Pinheiro amonestaba a un futbolista por una infracción pero el autor de la misma era otro jugador. El organismo refuerza la idea de que Embolo fue mal expulsado contra Argentina, debido a que la literalidad de la norma en ese momento no contemplaba las simulaciones para este tipo de revisiones.

Comunicado oficial de la IFAB.

La polémica jugada y el contexto del partido

La polémica jugada ocurrió en el minuto 72, cuando Argentina y Suiza empataban 1 a 1 y el conjunto europeo era superior. Embolo fue a disputar una pelota con Paredes y cayó simulando un golpe. El árbitro Pinheiro amonestó al volante argentino y cobró infracción para Suiza. El VAR intervino para comunicarle al juez que había existido un error, ya que Paredes no había tocado a Embolo. Pinheiro, luego de revisar la imagen, le quitó la amarilla al argentino pero le mostró la segunda amarilla y por consiguiente la roja al suizo. Con un hombre de más, la Selección Argentina ganó 3-1 sobre el cierre del tiempo suplementario.

La decisión reavivó el debate que se había instalado durante el Mundial sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección argentina. En aquel momento, distintas voces cuestionaron el arbitraje del encuentro y apuntaron contra la actuación del VAR, especialmente porque Suiza terminó jugando con un hombre menos durante un tramo decisivo del partido.

El rol de la IFAB y el futuro de la regla

La IFAB, fundada en 1886 en Londres, es la institución que determina cómo debe jugarse el fútbol y analiza posibles cambios en el reglamento. Está integrada por las cuatro asociaciones británicas de fútbol —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— y la FIFA. Cada propuesta que llega a la IFAB es sometida a votación, y para aprobar una modificación se necesita el respaldo de los cuatro votos de la FIFA y al menos dos de las cuatro asociaciones británicas.

A partir de ahora, la IFAB dará marcha atrás con la aplicación de la regla de confusión de identidad para este tipo de jugadas hasta que se haga un estudio más exhaustivo y pueda redactarse una regla específica. La aclaración del organismo no anula el resultado del partido, pero confirma que la expulsión de Embolo fue un error arbitral que pudo haber condicionado el desarrollo del encuentro y la eliminación de Suiza en el Mundial 2026.