El Wall Street Journal ya no elogia a Javier Milei y critica su «trolling online»

El periódico del establishment económico mundial The Wall Street Journal que solía elogiar las medidas de Javier Milei empezó a cuestionarlo y criticó su conducta pública que le provocó la caída de popularidad.

El periódico económico The Wall Street Journal publicó un artículo en el que critica el estilo confrontativo del presidente Javier Milei en las redes sociales. La publicación estadounidense señaló que «el trolling online» del mandatario «impulsó su ascenso» al poder, pero que ahora «está perjudicando su reforma de libre mercado». El artículo, firmado por Ryan Dube y Silvina Frydlewsk, indica que «ese mismo estilo confrontativo expuso debilidades en el ejercicio del poder, alejando a aliados potenciales y fomentando el desgaste de la opinión pública».

El diario recordó que Milei utilizó las redes sociales para construir una campaña presidencial exitosa en 2023 prácticamente sin estructura partidaria. Sin embargo, advirtió que el estilo frontal que impulsó su carrera política ahora «contribuye a la erosión del apoyo legislativo y a una caída en la popularidad». El artículo señaló que «muchos argentinos dicen que todavía les cuesta llegar a fin de mes, y las encuestas sugieren un cansancio creciente con el estilo combativo de Milei».

Los blancos de los ataques del Presidente

El Wall Street Journal enumeró algunos de los destinatarios de las críticas del mandatario en redes sociales. Mencionó que «llamó a los legisladores ‘degenerados fiscales’ por apoyar un mayor gasto público y ridiculizó a gobernadores por disputas sobre fondos federales». También recordó cuando el Presidente apodó al CEO de Techint, Paolo Rocca, como «señor chatarra de los cañitos caros».

La publicación destacó el tiempo que Milei dedica a las redes para compartir mensajes de seguidores que actúan como «perros de ataque» contra los críticos. El artículo señaló que el mandatario administra personalmente su cuenta en X y pasa varias horas por día republicando contenido. «Puedo ponerme intenso», admitió el Presidente en una entrevista televisiva citada por el medio.

Las voces críticas consultadas por el diario

El periódico consultó a distintas fuentes para analizar el estilo de Milei. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló: «¿Qué ejemplo da el presidente a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, los insultos». Por su parte, el consultor político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, sostuvo: «Obviamente, la agresión genera fisuras y eso reduce la disposición de los atacados a colaborar. Es una carencia de un presidente sin experiencia política».

La periodista María O’Donnell afirmó que el presidente «reacciona constantemente como si lo atacaran, lo que dispara una irritabilidad que no puede ni quiere controlar». El artículo también citó a Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Stimson Center, quien definió a Milei como «una criatura de internet, su personaje se construyó en línea» y agregó: «La sed de combate de Milei en X muestra los rasgos que limitan su capacidad de construir coaliciones duraderas y atraer a moderados».

El caso $LIBRA y otros temas mencionados

El informe del Wall Street Journal también repasó la polémica por la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Milei en redes sociales y posteriormente investigada por la Justicia. «La fiscalía investiga el papel de Milei en la promoción de la criptomoneda Libra en X, tras el colapso del token, que provocó la pérdida de millones de dólares de los inversores. Milei ha negado haber cometido delito alguno», consignó el artículo.

El diario señaló que las publicaciones del Presidente le permitieron esquivar a los medios tradicionales y conectar con votantes desencantados por años de crisis, pero que el mismo método que fortaleció su crecimiento electoral hoy genera tensiones con gobernadores, legisladores, empresarios y periodistas. «En el pasado, esos ataques ayudaron a transformar a Milei de un economista desconocido en un fenómeno político. Ahora que gobierna, resultan menos útiles», concluyó el WSJ.

El Gobierno fue consultado por el diario sobre el comportamiento del Presidente en redes y respondió que el Jefe de Estado «se comporta con respeto en línea» y que utiliza las redes como cualquier ciudadano. También se recordó la promesa, luego rota, de Milei de «dedicar menos tiempo a insultar adversarios y más a debatir ideas».