El Programa de Gestión Patrimonial de BITmarkets supera al mercado cripto: estrategias impulsadas por IA generan casi un 40% de ROI en BTC en medio de la volatilidad

BITmarkets ha publicado datos de rendimiento anual para su programa insignia de Gestión Patrimonial. Los resultados destacan que las estrategias algorítmicas propietarias impulsadas por IA de la plataforma están generando hasta un 39,71% en ganancias no realizadas denominadas directamente en bitcoin (BTC). Al enfrentarse a una notable corrección del mercado en los últimos 12 meses, el marco de producto activo superó significativamente a un enfoque pasivo de bitcoin de “Comprar y Mantener”.

El programa de Gestión Patrimonial de BITmarkets opera sobre una base cíclica estructurada y continua de 12 meses. Tras la finalización de cada ciclo de seguimiento de 365 días, los inversores fijan su resultado definitivo de rendimiento. Históricamente, la gran mayoría de estos cohortes sistemáticos han cerrado de forma segura en territorio netamente positivo.

El Programa de Gestión Patrimonial gestiona inversiones con precisión mediante la negociación de los principales activos digitales a través de sofisticadas estrategias impulsadas por IA que se alinean con la dinámica del mercado y los objetivos financieros individuales de los clientes.

Métricas clave de rendimiento de la estrategia

La última revisión interna de rendimiento de dos estrategias activas que se acercan a sus respectivas fechas de maduración en junio y julio de 2026 indica un rendimiento algorítmico continuado dentro del periodo seguido:

Estrategia Óptima 061025 Duración: 10 de junio de 2025 – 9 de junio de 2026 Pérdidas y ganancias no realizadas (P&L): +38,02% en BTC ROI estimado: 43,47% APY

Estrategia Óptima 070825 Duración: 8 de julio de 2025 – 7 de julio de 2026 Pérdidas y ganancias no realizadas (P&L): +39,71% en BTC ROI estimado: 43,47% APY



Estrategia activa con IA vs. referencia pasiva de bitcoin

La diferencia de rendimiento se hace visible cuando las estrategias de Gestión Patrimonial de BITmarkets se comparan con una referencia estándar pasiva de bitcoin durante los últimos 12 meses.

En junio de 2025, bitcoin cotizaba en máximos macro cercanos a 95.000 USD. Durante los 12 meses siguientes, los mercados de activos digitales más amplios entraron en un periodo de enfriamiento, llevando el precio del bitcoin hasta aproximadamente 66.500 USD a mediados de mayo de 2026. En consecuencia, un enfoque pasivo de bitcoin “Comprar y Mantener” al contado durante el mismo periodo mostraría una caída nominal en moneda fiduciaria de aproximadamente el 30%.

En contraste, los resultados reportados de la estrategia de Gestión Patrimonial indican que los enfoques activos y algorítmicos pueden ayudar a gestionar la exposición durante periodos de caída o estancamiento del mercado.

Sobre BITmarkets

BITmarkets es un exchange de criptomonedas que ofrece soporte 24/7. Los operadores pueden realizar trading con más de 200 criptomonedas, así como acceder a actualizaciones diarias de mercado y diversos materiales educativos. La seguridad es una prioridad principal en BITmarkets, con el 99,9% de los fondos de los clientes mantenidos en almacenamiento en frío. BITmarkets continúa redefiniendo la forma en que se utilizan los activos digitales tanto por clientes minoristas como institucionales, centrándose en hacer que las criptomonedas sean más accesibles, sencillas y mejor conectadas con el mundo financiero en general. Para conocer más sobre la licencia y el marco regulatorio de BITmarkets, y para información general, visita www.bitmarkets.com o la ficha del exchange en CoinMarketCap.com.