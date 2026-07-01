Exigen a Diego Santilli que informe que pasó con las 249 personas que nombró Adorni en el Estado

El sindicato ATE presentó un pedido de acceso a la información pública para que el nuevo jefe de Gabinete explique las designaciones realizadas por Manuel Adorni y qué funciones cumplen.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal de acceso a la información pública para que el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, informe en detalle sobre las incorporaciones de personal realizadas durante la gestión de Manuel Adorni al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios y, posteriormente, de la Jefatura de Gabinete.

La presentación, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue realizada en el marco de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y solicita precisiones sobre todas las designaciones efectuadas entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, período en el que Adorni se desempeñó como subsecretario de Vocería y Comunicación, secretario de Comunicación y Medios y, finalmente, jefe de Gabinete.

Los empleados de Adorni

Según los registros del sindicato, durante ese lapso fueron incorporados al menos 249 trabajadores, entre ellos 4 choferes, 52 asesores, 19 cargos directivos y una arquitecta. Además, ATE sostiene que el 12% de esas designaciones corresponde a cargos jerárquicos.

En el escrito, el sindicato solicita que el Gobierno informe:

La cantidad de trabajadoras y trabajadores incorporados durante ese período.

Las áreas y sectores en los que fueron designados.

La existencia de registros de asistencia diaria a los lugares de trabajo.

La retribución mensual que perciben.

El detalle de las funciones y tareas que desempeñan.

Aguiar: «Santilli tiene que decidir si va a seguir avalando empleados fantasmas»

Al dar a conocer la presentación, Aguiar apuntó directamente contra las designaciones realizadas durante la gestión de Adorni y sostuvo que ahora será responsabilidad de Santilli transparentar la situación del personal.

«El nuevo jefe de Gabinete tiene que decidir si va a seguir avalando o no los empleados fantasmas que nombró Adorni. Santilli tiene que saber que la ciudadanía no está dispuesta a seguir pagándole los sueldos a personas cuyas funciones no están claras y que en muchos casos ni siquiera concurren a trabajar. Desde ATE esperamos que rápidamente se transparente el funcionamiento de todas las dependencias que están bajo la órbita de esa Jefatura», expresó el dirigente sindical.

En la misma línea, el titular de ATE cuestionó la continuidad de esos trabajadores dentro del Estado.

«No existe ningún argumento que pueda avalar la continuidad laboral de todos los ingresados al Estado por Adorni. En todos los casos perciben ingresos millonarios por tareas que resultan absolutamente innecesarias y en muchos casos ni siquiera van a trabajar. Se fue Adorni y su militancia rentada se tiene que ir con él», afirmó.

El primer reclamo dirigido a Santilli

Desde el sindicato señalaron que esta constituye la primera interpelación formal dirigida al recientemente designado jefe de Gabinete, quien pasó a convertirse en el responsable político y administrativo del personal incorporado durante la gestión de su antecesor.

ATE sostiene además que entre los nombramientos detectados figuran militantes libertarios, allegados e incluso familiares del ex vocero presidencial, y reclamó que el Gobierno nacional brinde información oficial para esclarecer el destino, las funciones y el costo de esas incorporaciones para el Estado.

Con información de agencia MundoGremial