Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete con fuerte presencia de gobernadores

La ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo una fuerte presencia de gobernadores, ya que 13 de ellos estuvieron aplaudiéndolo en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Asistieron Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

También dieron el presente Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el equipo de la Jefatura de Gabinete revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que cursaron las invitaciones pertinentes a los gobernadores que protagonizaron encuentros con Santilli en calidad de ministro del Interior.

La buena sintonía, destacaron fuentes libertarias, fue tal que muchos de los mandatarios modificaron su agenda para presenciar el evento. Y, antes de la jura, pasaron por el despacho del referente del PRO para desearle éxitos. En el Salón Blanco, mostraron sonrisas y abrazos a cada funcionario con el que se cruzaron. Por supuesto, también exhibieron sintonía plena con Santilli, quien públicamente en su primera rueda de prensa agradeció la asistencia. Solo por una cuestión de agenda no aparecieron Pullaro y Sáenz.

A los únicos a los que no se les extendió la convocatoria fue a los peronistas refractarios a la gestión libertaria. Una nómina con Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Instrán (Formosa). No obstante, tampoco está prevista la participación de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa).

La fuerte presencia de los gobernadores reflejó una de las claves de la gestión que llevará adelante el exlegislador del PRO, en las que apuesta a consolidar el vínculo con las provincias en función de la sanción de las leyes que necesita el Poder Ejecutivo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas