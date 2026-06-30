En su 1era conferencia de prensa, Adrián Ravier intenta borrar a Adorni: «No es mi rol»

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier dijo que el Gobierno inicia una nueva etapa con Diego Santilli como jefe de Gabinete y evitó hablar de Manuel Adorni.

«Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores», dijo Adrián Ravier en el inicio de la conferencia acerca del nombramiento de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete.

Para Ravier, Santilli «inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad» la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia».

Discurso económico

El flamante funcionario nacional centró su discurso en el plano económico, que fue una de las razones por la cual el presidente Javier Milei lo posicionó como la nueva cara de su administración tras el caso Adorni.

Consultado sobre Manuel Adorni, eludió responder: «No es parte de mi rol dar mi opinión ni detalles del caso» y agregó que la decisión de Adorni es «indeclinable» porque quiere enfrentar el proceso judicial como «un ciudadano privado», pero que su trabajo solo es «informar» sobre «la administración» del Gobierno por parte de Javier Milei.

La Argentina atravesó más de una década de estancamiento económico en el cual la población creció pero el producto se mantuvo igual, redundando en que todos los argentinos sean cada vez un poco más pobres



Ahora, ese estancamiento se rompió. La tendencia-ciclo (que marca si una… pic.twitter.com/FhRCvglwqS — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 30, 2026

Con información de agencia NA