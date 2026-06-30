Pesar por la muerte de Daniel Melingo: cantante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años y se encontraba con cuidados paliativos.

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años y se encontraba con cuidados paliativos, luego de cuatro décadas de trayectoria.

El artista fue hallado sin vida por su hijos en el domicilio del barrio porteño de Chacarita donde residía, además, mantenía la asistencia médica por una afección respiratoria previa. Fuentes oficiales informaron a este medio que el círculo cercano al músico solicitó la presencia del médico de cabecera en la casa.

El músico fue considerado una de las figuras más originales de la música popular del país y uno de los grandes renovadores del tango contemporáneo, con un extenso recorrido por el rock nacional y la experimentación que lo consolidaron gracias a su identidad artística marcada por la poesía urbana, el lunfardo y la teatralidad.

Con formación en el Conservatorio Nacional, en musicología, fue ampliamente reconocido por su rol como miembro fundador de Los Twist en 1982 -junto a Pipo Cipolatti-. Su carrera inició en la escena underground porteña durante la última dictadura militar y alcanzó notoriedad a comienzos de los años 80 al integrar Los Abuelos de la Nada.

Aunque sus inicios culturales solían asociar directamente con el rock y luego con el tango, el mismo intérprete se encargó de explicar fue “al revés” porque, cuando era pequeño, su madre le cantaba tangos e incluso durante el embarazo.

En esa instancia, compartió formación con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica, hechos que lo hicieron parte de una de las etapas más emblemáticas del rock argentino.

A mediados de los años 80 se radicó en España, donde integró la banda Toreros Muertos, liderada por Pablo Carbonell. Años después fundó el grupo Lions in Love, junto a la holandesa Stefanie Ringes, en la voz, y el también argentino Pablo Guadalupe en la sintes.

Melingo realizó sus últimos trabajos conceptuales en la década de 2020, como el disco Oasis (2020). Anteriormente, en 2014, su proyecto multidisciplinar Linyera fue la antesala que marcó su paso reciente por el tango contemporáneo, con la participación de artistas como Skay Beilinson, Jaime Torres, Alejandro Terán, Juan Ravioli, Axel Krygier y su amigo Miguel Zabaleta.

En abril pasado, el intérprete unió el estilo arrabalero con el urbano cuando estrenó “José el Cuchiyero”, en colaboración con “Malandro” -Malajunta-, en el marco del reestreno de su disco “Tangos bajos”, en la versión “Rework”. De este compilado, también se desprende el documental homónimo que reunió a distintas generaciones y estilos de la música argentina.

Entre los participantes de la pieza se encontraron artistas como Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pablo Lescano, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros. El álbum tendría una presentación oficial el próximo 21 de septiembre, en el Teatro Coliseo.

A lo largo de su carrera, el intérprete atravesó géneros como el folklore rioplatense y actuó junto a Chaly García, entre grandes intérpretes.

Con información de la agencia Noticias Argentinas