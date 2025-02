Feria Judicial: la principal demanda es ver a los hijos

El pedidos para ver a los hijos es de los más solicitados en Feria Judicial.

Concluyó el receso de enero en el Poder Judicial. De acuerdo a los especialistas, “la mayoría de pedidos para habilitar la Feria, se tramitan en el Fuero de Familia y son 3 los temas que encabezan el podio para poder sortear el mes de inactividad: restablecimiento de contacto con los hijos, medidas de protección por violencia y alimentos” dijo a la Agencia Fueros, la abogada María Donato, presidenta de la Comisión del Registro de Abogadas y Abogados de niñas, niños y adolescentes del Colegio de la Abogacía de La Plata.

La letrada agregó: “Nosotros tenemos un parámetro que nos indica si hay muchos requerimientos para habilitar la Feria Judicial y tiene que ver con la cantidad de pedidos que hacen a nuestra Comisión, para que designemos Abogadas o Abogados de niños. Este año el número creció y se dispusieron 25 designaciones para patrocinar a niños, niñas y adolescentes en el interior bonaerense y 19 en La Plata”.

La Especialista en Derecho de Familia, Niñez y Género, indicó a Fueros que es un número creciente y tiene que ver, además de la conflictividad familiar, con la necesidad de incorporar la voz del niño en los procesos. “Es fundamental poder contar con un Abogado de niños, es aconsejable que en todo proceso se incluya esta figura, de acuerdo a lo que indica el marco convencional y constitucional”.

Habilitación de la feria

Donato también hizo referencia a cómo tratar de evitar que llegue enero y tener que pedir habilitación de Feria. “Por mandato constitucional todas las personas tienen derecho a peticionar ante las autoridades por ende siempre se tiene esa facultad. La actividad judicial en enero se reduce y se atienden sólo algunos asuntos de urgencia que implique un riesgo serio e inminente de ver afectados, modificados o cercenados los derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional”.

“Hay casos y de acuerdo a la conflictividad en algunas familias, en que es posible anticiparse a los hechos y en otros casos no, como los relacionados a la violencia donde obviamente no se puede prever cuándo ocurrirá una situación de esas características. Pero en cuanto al régimen de comunicación, hay determinados conflictos que generalmente ocurren en las Fiestas y vacaciones, y allí uno puede anticiparse para que la cosas queden bien claras antes de fin de año y no tener que iniciar un expediente para habilitación de Feria. Las Fiestas producen una situación de estrés en las personas que deberían tener en cuenta e intentar resolverse los meses previos” sentenció Donato.

“Muchas veces los padres no saben qué quieren y qué desean los chicos, por eso desde la Comisión del Registro del Colegio de la Abogacía de La Plata, desde el año 2014 se propicia la figura del Abogado del niño. Conocemos muchos casos en los que el padre o la madre, toman conocimiento real de las necesidades de sus hijos cuando aparece la figura de un Abogado del niño. Un caso paradigmático para dimensionar la importancia de estos profesionales, fue cuando una Abogada del niño logró que un joven de 16 años, pueda cobrar las pensiones de sus padres fallecidos, administrar el dinero y vivir solo con su hermano de 10, con supervisión de la tía que habitaba la casa lindante”.