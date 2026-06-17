¿Gaspi murió por un atentado? la teoría del padre del youtuber

Ricardo Prim, padre del youtuber Gaspi, puso en duda que el choque de helicópteros en Río de Janeiro donde murió su hijo haya sido un accidente.

Ricardo Prim, padre del youtuber Gaspar Prim, conocido como Gaspi, habló por primera vez sobre el accidente aéreo en Río de Janeiro en el que fallecieron su hijo, el cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

En medio del duelo por la pérdida del joven, el hombre manifestó sus dudas sobre la muerte de su hijo y calificó el hecho como «un atentado».

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó desde su hogar en Puerto Madryn.

«Me hacen llegar muchos datos»

En medio de las teorías que rodean su muerte, Prim no pudo evitar cuestionar el triste desenlace de su hijo:“no se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

“Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sabiendo que no está”, lamentó.

Y agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.

Repatriación

El cuerpo de Gaspi fue liberado este martes para su repatriación. Sin embargo, su familia no logró reunir fuerzas para viajar a Brasil y continuar con los detalles administrativos. En su lugar, viajaron dos amigos del youtuber.

Con información de agencia NA