Informe: en las provincias se pierde más empleo que en el conurbano bonaerense

Un informe de la UNSAM desmintió a Federico Sturzenegger y revela que en las provincias se pierden más empleos industriales que en el conurbano bonaerense a pesar del buen momento del sector energético.

Entre 2023 y 2025, la caída del empleo privado formal fue generalizada en casi todo el territorio: 318 de los 498 departamentos registraron bajas, según un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) de la Universidad Nacional de San Martín. El dato más llamativo es que, pese al discurso oficial, en el interior se pierde más empleo que en el conurbano bonaerense.

«No hay evidencia de una desconurbanización virtuosa del empleo. Cuando observamos la proporción de puestos de trabajo perdidos en departamentos de tamaño medio y pequeño, vemos que fue superior a la registrada en los grandes aglomerados urbanos», explica el informe elaborado por el especialista en mercado de trabajo Matías Maito.

El NEA fue la región más golpeada, con una caída del empleo formal del 7,1%, seguida por el NOA con un retroceso del 3,4%, mientras que el AMBA registró un deterioro cercano al 2%.

Las pequeñas ciudades y los departamentos rurales, en tanto, mostraron una caída del 3,9%, muy por encima del 1,8% registrado en los grandes centros urbanos.

Las mineras también prefieren importaciones

Esta semana, el malestar en el empresariado nacional se profundizó con la noticia de que un megaproyecto minero importará desde China una ciudad entera prefabricada para alojar a sus trabajadores, sin siquiera convocar a proveedores locales.

«Directamente no nos dejaron competir. Ni siquiera fuimos invitados a participar», afirmó Leandro Seoane, vicepresidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada al streaming País Productivo.

«Es un mal augurio. Parece evidente la ventaja de contar con un proveedor local, con experiencia, certificaciones de seguridad y conocimiento de la zona. Veo una cuota importante de negligencia», agregó el dirigente empresarial.

En distintos sectores industriales no descartan que la minera que operará un proyecto de inversión de 18.000 millones de dólares haya utilizado esta licitación como caso testigo para enviar una señal clara: no habrá margen para flexibilizar la elección de proveedores y la integración local no será una prioridad. El hecho golpea sobre una de las promesas centrales del nuevo ciclo exportador: que las inversiones en minería y energía funcionen como locomotoras para una red de proveedores locales capaces de generar empleo y desarrollo regional, una teoría que hasta ahora no encuentra correlato en los datos del mercado laboral.

La pérdida de competitividad comienza a sentirse incluso en actividades que deberían beneficiarse del boom exportador. Según datos de Fundar, Argentina se encareció un 10% en dólares durante el primer trimestre del año, mientras América Latina se abarató un 0,7% en moneda dura. A esto se suma que, en marzo, el empleo formal volvió a caer fuerte: fueron 10.728 los trabajos asalariados que se perdieron, mientras que se registraron 17.685 monotributistas menos frente a febrero. La cantidad de empleos asalariados destruidos ya supera los 300.000 durante el gobierno de Javier Milei.

Con información de agencia Infogremiales