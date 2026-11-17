León XIV en el avión de regreso a Roma en conferencia de prensa (Foto: Vatican News)

León XIV contó que en sus charlas con Javier Milei abordó la economía y lo instó a considerar más a los sectores vulnerables.

A bordo del avión que lo devolvía a Roma, León XIV repasó su gira sudamericana y se detuvo en sus encuentros con Javier Milei. El pontífice reveló que le pidió al Presidente mayor atención a los sectores postergados y advirtió sobre el uso de un «lenguaje violento» en la política argentina, según consignó la cobertura de la conferencia de prensa.

«Hablamos del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina», afirmó el Papa, de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar.

Los ejes de la conversación con Milei

León XIV detalló que, si bien abordaron las dificultades económicas que atraviesa el país, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida. «Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo», remarcó.

El Papa aclaró que su mensaje no tiene una lectura partidaria. «Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político», sostuvo, y mencionó su encíclica «Magnifica Humanitas», presentada el 25 de mayo, como eje de su prédica.

El paralelismo con Francisco y la relación con Milei

Consultado sobre el vínculo entre Milei y su antecesor, León XIV trazó un paralelismo: «Ellos representaban políticamente líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien». En ese marco, destacó la «apertura a escuchar» que encontró en el mandatario argentino.

El Papa prefirió no responder por qué Francisco no viajó al país en sus 12 años y 39 días de pontificado.

La economía, la clase media y la redistribución

León XIV planteó la necesidad de que la economía genere beneficios para todos. «Tenemos que animar a todos, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo», afirmó.

En esa línea, mencionó el rol de las pequeñas empresas: «Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media, en un mundo donde siempre menos tienen más». Y agregó: «Este es un mensaje de la doctrina social, a saber, cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa», para evitar «la reducción o hasta eliminación de la clase media» y fortalecer a la clase obrera, las personas y los movimientos «para que puedan vivir con más dignidad».

El llamado a superar la polarización y el «lenguaje violento»

En la conferencia, el Papa pidió a los medios de comunicación que contribuyan a superar la polarización. «Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio», expresó.

Y agregó: «Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar». En ese marco, planteó que en la Argentina hay que «cambiar el chip» y apuntar al diálogo y la reconciliación.

León XIV en el avión de regreso a Roma (Foto: Vatican News)

El balance de la visita y la despedida

El Papa había sido recibido por Milei en el aeroparque Jorge Newbery y despedido cuatro días después en Ezeiza, antes de partir hacia Perú, tercera y última etapa de su gira. En su balance, León XIV sostuvo que espera que su visita haya servido para ayudar a la unidad y reiteró que su mensaje «no es político, ni de derecha, ni de izquierda, sino que es el mensaje de Jesús».