Un estudio reveló que el 92% de los jóvenes argentinos busca trabajo, pero menos de la mitad posee uno.

Un relevamiento privado reveló que el 92,5% de los jóvenes busca empleo de forma activa, pero solo el 43,3% posee uno. La exigencia de experiencia previa, las condiciones de selección y la falta de oportunidades concretas figuran entre los principales obstáculos para aquellos que quieren ingresar al mundo laboral.

El estudio, llevado a cabo por Junior Achievement y ManpowerGroup, expone una brecha marcada entre la disposición a insertarse y la concreción de un puesto. Mientras más de nueve de cada diez jóvenes realizan búsquedas activas, menos de la mitad accede a un empleo.

La exigencia de experiencia laboral previa aparece como uno de los filtros más difíciles para quienes buscan su primer trabajo o intentan dar un salto profesional.

A esa barrera se suman las demandas de los procesos de selección y la escasez de instancias de transición desde la educación hacia el empleo formal.

¿Qué es lo que más se busca?

En cuanto a las prioridades, los jóvenes buscan sobre todo crecimiento profesional (62,6%), buenos salarios (50,6%), capacitación (35,4%) y flexibilidad (33,7%), distanciándose de las métricas que perciben las empresas.

Pese a los obstáculos, el 48,1% de los consultados cursa o tiene una certificación adicional y el 91,7% ya utiliza inteligencia artificial.

En tanto que uno de los aspectos que destaca el estudio es la diferencia entre los canales que utilizan los jóvenes para buscar trabajo y los mecanismos a los que recurren las empresas para cubrir sus vacantes.

En Argentina, LinkedIn es una de las principales herramientas de búsqueda laboral. Según los datos, el 75% de los jóvenes encuestados utiliza esa plataforma a la que le siguen las redes sociales, con el 56,8%, y otros portales de empleo, con el 50,3%.

Con información de la agencia Noticias Argentinas