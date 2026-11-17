La Mesa Ejecutiva del PRO se reunió con Mauricio Macri por Zoom y resolvieron apoyar la suspensión de las PASO que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El PRO resolvió acompañar en términos generales la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y respaldar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, tras una reunión virtual encabezada por el expresidente Mauricio Macri.

El encuentro reunió a los principales dirigentes del partido, en la antesala de una nueva instancia de debate legislativo sobre los cambios al sistema electoral, en medio de las diferencias que mantiene el PRO con el gobierno nacional.

Quiénes participaron del encuentro

Además de Macri, estuvieron Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

También participaron el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo; el titular de la bancada del Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

El cambio de postura

La decisión representa un giro frente a las objeciones que habían expresado dirigentes del PRO en los días previos.

En 2025, el partido respaldó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero algunos referentes plantearon diferencias ante la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales.

Goerling expresó públicamente su rechazo durante el fin de semana y también cuestionó que se avanzara con cambios al proyecto oficial durante la misma jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomaría su tratamiento.

Antes de la reunión, la posición del PRO estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia. Además, Goerling recordó que en los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente.

De esa manera, el legislador diferenció la suspensión aplicada para las elecciones de medio término de una eventual eliminación de las PASO para elegir presidente y vicepresidente.

La definición de la mesa ejecutiva del PRO fija así la posición del partido frente a la reforma electoral que impulsa el Gobierno y cuyo tratamiento continuará en el Congreso.

Con información de agencia NA