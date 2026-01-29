CONGRESO 

Incendios: la senadora Gadano presentó 2 proyectos para declarar la emergencia ígnea

Incendios en la Patagonia (Foto: Prensa Gadano)

La senadora nacional Natalia Gadano presentó dos proyectos para declarar la emergencia ígnea en Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Las iniciativas cuentan con el apoyo de los gobernadores patagónicos y de los senadores José María Carambia (Santa Cruz) y Edith Terenzi (Chubut), y proponen declarar la emergencia por el plazo de un año, con el objetivo de reforzar de manera inmediata las acciones de combate del fuego, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos ígneos, así como mejorar la coordinación de labores entre Nación y provincias.

En ese marco, ambos proyectos solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que declare la emergencia ígnea y que instruya al Jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar o reasignar partidas presupuestarias, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante una situación que ya ha provocado la pérdida de cientos de miles de hectáreas, afectando comunidades, infraestructura, reservas naturales y bosques nativos.

El Proyecto de Ley declara formalmente la emergencia ígnea y la zona de desastre en los territorios afectados, en los términos de la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Además, impulsa la conformación de una mesa de trabajo interjurisdiccional entre Nación y provincias para coordinar recursos humanos, técnicos y materiales.

Acompañamiento del Estado nacional

La senadora Gadano destacó el trabajo realizado en Santa Cruz por el gobernador Claudio Vidal y su equipo, así como el de trabajo de los gobiernos de las provincias afectadas: “Desde el primer momento actuaron con responsabilidad y decisión para contener los focos ígneos, desplegando recursos provinciales, fortaleciendo el trabajo de los brigadistas y articulando con los municipios y fuerzas de seguridad; pero la magnitud y simultaneidad de los incendios superan la capacidad de respuesta ordinaria de las provincias. Se necesitan medidas excepcionales, urgentes y coordinadas, con el acompañamiento del Estado Nacional”, señaló la senadora Gadano.

Las propuestas destacan el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios, y subrayan la urgencia de actuar con rapidez para proteger a las comunidades, preservar el ambiente y evitar daños irreparables en una de las regiones naturales más importantes del país.

