Informe: la Universidad Di Tella calculó en casi 100% la probabilidad de recesión en Argentina

El último informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) advirtió que la posibilidad de que la economía argentina entre en recesión alcanzó el 98,01% en septiembre.

Aunque el indicador mostró una leve baja frente al 98,61% registrado en agosto, la cifra sigue prácticamente al límite del 100%, consolidando la señal de un alto riesgo de cambio de ciclo económico. En comparación con septiembre de 2024, el índice exhibe una caída interanual del 1,52%.

El Índice Líder de la UTDT, que anticipa los giros en la actividad económica, se mantiene en fase descendente. La casa de estudios señaló que la tendencia-ciclo se ubicó en 122,94 puntos (base 2004=100), lo que implica una disminución del 0,97% mensual y marca la sexta baja consecutiva, indicador de una desaceleración con fuerte probabilidad de recesión en los próximos meses.

Mejoras en la confianza del consumidor

En paralelo, el Índice de Difusión (IDCIF) fue del 30%, lo que significa que solo tres de las diez variables que componen el Índice Líder mostraron mejoras: la confianza del consumidor, los despachos de cemento y el índice de precios de minerales no metálicos.

Por su parte, el Indec informó que la actividad económica creció 0,3% en agosto, acumulando 5,2% en el año, impulsada por el sector financiero y la minería, aunque con caídas en la industria y el comercio.

El reporte de la UTDT concluye que el Índice Líder funciona como un instrumento clave para anticipar los puntos de salida de las expansiones y entrada en recesiones, y los datos actuales confirman que la economía argentina atraviesa una fase de enfriamiento sostenido.

Con información de agencia InfoGEI