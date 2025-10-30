Más despidos: la textil Sueño Fueguino despidió a operarios y hablan del cierre de la planta

Los despidos se produjeron en la planta de Río Grande, Tierra del Fuego. Sueño Fueguino despidió a 30 trabajadores temporarios y 5 fijos.

La firma textil Sueño Fueguino, que desde 1981 produce conocidas marcas como Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa, no pudo resistir hasta la sanción de la reforma laboral que abarate las indemnizaciones y despidió a 30 trabajadores temporarios y 5 fijos en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego.

En la antesala de lo que se interpreta como una advertencia de cierre, la empresa informó que tiene 25 camiones con 700 toneladas de productos que no pueden distribuirse, lo cual derivó en la decisión de reducir personal.

En ese marco, alertó que la totalidad de los puestos de trabajo corre riesgo si no se resuelve el conflicto con el Gobierno nacional.

«Ajuste mayor»

Asegura en tal sentido que el conflicto no solo afecta a los 35 despedidos, sino que amenaza con generar un ajuste mayor en la producción y en el empleo.

Sueño Fueguino se convirtió en uno de los principales productores de ropa de cama del país, con 450 puntos de venta y un papel central en la industria textil de la provincia patagónica.

Los trabajadores despedidos relataron la sorpresa y el impacto de la medida, informa el medio chubutense ADN Sur.

En comunicación radial con Aire Libre FM, Sebastián del Castillo dijo: “La noticia llegó desde Buenos Aires y a las dos horas les informaron que podían retirar sus pertenencias e irse de la planta”.

Por su parte, Gabriel Hoquart añadió: “Hay compañeros con 25 años de trabajo, otros con 7 o 9. Verlos llorar fue muy duro. Nadie tiene otro empleo o un proyecto afuera, todos dependen de este ingreso. Más allá del apego, hay personas que son sostén de su familia. Hoy se quedaron sin su fuente laboral de un día para el otro”.