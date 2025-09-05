Javier Milei: de Los Ángeles a Gonnet a esperar los resultados de una elección crucial

El Presidente regresó de su gira por Estados Unidos y se prepara para seguir los comicios bonaerenses desde el bunker oficialista en La Plata.

El presidente Javier Milei concluyó su viaje relámpago a Los Ángeles y ajustó su agenda para regresar al país antes de lo previsto, con el objetivo de estar presente este domingo en Gonnet para seguir los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, aunque todavía no se confirmó si asistirá. El mandatario viajó acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Esta vez no lo acompañó su hermana Karina.

La agenda norteamericana

Durante su estadía en la costa oeste norteamericana, Milei mantuvo una intensa agenda de reuniones con empresarios e inversores del sector energético, financiero y tecnológico. Se entrevistó con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y con el empresario Andy Kleinman, además de participar de un encuentro con Michael Milken, titular del Instituto Milken.

La gira también incluyó una reunión con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica salteña de 27 años que se convertirá en la primera astronauta argentina al participar en 2027 de la misión Private Astronaut Mission a la Estación Espacial Internacional. «Se trata de un orgullo para la Argentina y para la región», destacó el entorno presidencial.

Preparativos para la noche electoral

La Libertad Avanza montará su bunker electoral en el salón Vonharv de Gonnet, ubicado en avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro de La Plata. El oficialismo planea replicar el esquema de festejo que se vivió en la Ciudad de Buenos Aires tras la victoria del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Fuentes de LLA explicaron que «la presencia del Presidente dependerá del clima político y de las encuestas que venimos analizando», aunque no descartan que Milei encabece personalmente la noche de definiciones si los números resultan favorables. La decisión final se tomará según evolucionen los resultados preliminares.

Campaña en territorio adverso

Durante las últimas semanas, Milei protagonizó una campaña intensiva en la provincia de Buenos Aires, pese a los desafíos que representó el escándalo por los audios de presuntas coimas que salpicaron al gobierno nacional. Junto a los ocho candidatos de la lista violeta, el líder libertario recorrió distritos clave como La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno.

En algunos de estos actos, el Presidente debió enfrentar protestas de detractores que derivaron en hechos de violencia. Desde el oficialismo reconocen que la apuesta por nacionalizar la elección provincial se sostuvo principalmente en el arrastre de la figura presidencial, considerando que se trata de uno de los territorios más adversos para La Libertad Avanza.