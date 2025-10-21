Javier Milei pide el voto para formar «la pared» en Diputados y habrá cambio de gabinete

El presidente Javier Milei afirmó que las elecciones legislativas del domingo 26/10 «son más importantes» de lo que se cree y confirmó que hará cambios en el Gabinete.

«Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos», dijo Javier Milei en declaraciones este martes a la Televisión Pública en un nuevo intento de incentivar a la gente a que vaya a votar.

Sobre los cambios en el Gabinete, respondió: “De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”.

La Pared

Luego, explicó lo qué considera un buen resultado en las elecciones del 26/10: «Uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”.

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, completó.

