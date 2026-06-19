Aparecieron viejos tuits y videos de Milei descalificando a Ravier

El presidente de la nación, Javier Milei, nombró al legislador libertario, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial tras la salida de Manuel Adorni, quien sigue como jefe de Gabinete.

En 2018 el actual jefe de Estado había descalificado a quien ahora designó para el cargo de vocero.

¿Qué pensaba Milei de Ravier en 2018?

Javier Milei lo insultaba con descalificaciones como: “Chanta”, “burro”, “imbécil total”, en redes sociales.

Pero su crítica no se detenía ahí. También decía que “el caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, cuando participaba como panelista en programas de televisión.

En este sentido, afirmaba que “Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo en dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho, es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas