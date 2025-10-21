Trabajadores estatales denuncian que Pettovello los presiona para que fiscalicen para LLA

La denuncia la realizó ATE Capital. Acusan a Sandra Pettovello de hacer circular un formulario para que los empleados públicos se sumen como fiscales de La Libertad Avanza en los comicios del domingo.

La denuncia la realizó ATE Capital. Acusan a Sandra Pettovello de hacer circular un formulario para que los empleados públicos se sumen como fiscales de La Libertad Avanza en los comicios del domingo. «Nosotros trabajamos para el Estado, no para el Gobierno», le respondieron.

«En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un form entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza», abre un comunicado firmado por ATE Capital con el que denuncia que la gestión libertaria de Sandra Pettovello busca sumar empleados públicos como militantes.

«El presidente Milei y la ministra Petovello, aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido», añadieron.

Contra la legislación

Desde ATE recordaron que la determinación de la gestión va «Contra la propia legislación 1084/2024 a través de la cual ordenaron bajar hasta los bustos de Evita. Mediante la disposición publicado en el Boletín Oficial, habían prohibido la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales».

Y agregaron: «Ahora quieren apretar a los y las trabajadoras ante la falta de militancia propia».

«Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno» concluyeron desde ATE Capital.

Con información de agencia Infogremiales