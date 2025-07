Javier Milei – Victoria Villarruel: Francos admite «crisis política» y advierte cuando «Cobos se apagó»

El jefe de Gabinete reconoció tensiones entre el Presidente y la Vicepresidenta tras la sesión en el Senado, pero aseguró que cada uno cumple su rol institucional

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió por primera vez que el gobierno nacional atraviesa una «crisis política» tras el enfrentamiento público entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las declaraciones se produjeron en medio de crecientes tensiones por la sesión del Senado que trató proyectos contrarios a la agenda oficialista.

El reconocimiento de la crisis

Francos fue claro al diferenciar entre crisis institucional y política: «No hay ninguna crisis institucional porque cada uno cumple su rol. El presidente cumple el suyo, él tiene la responsabilidad de gobernar y la vicepresidente es la presidenta del Senado». Sin embargo, agregó: «En todo caso, una crisis política porque hubo un desacuerdo en cómo se desarrolló esa sesión».

El conflicto se desató cuando Villarruel habilitó una sesión impulsada por la oposición para tratar temas sensibles como el financiamiento universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente. La Casa Rosada calificó la medida como «una traición», generando una escalada de declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios.

La comparación con Cobos

Al analizar el rol de Villarruel, Francos recurrió a un antecedente histórico: «Los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política. Juegan un rol en circunstancias determinadas». Citó específicamente el caso de Julio Cobos durante el conflicto por las retenciones móviles en 2008: «Cobos se apagó después de ese tema».

Esta comparación busca minimizar el impacto político del actual enfrentamiento, sugiriendo que el protagonismo de Villarruel podría ser circunstancial. Sin embargo, analistas señalan que la vicepresidenta controla un espacio clave en el Senado que podría afectar la gobernabilidad.

La defensa del estilo Milei

Francos justificó el carácter confrontativo del Presidente: «Era absolutamente improbable que una persona que no tuviera esa personalidad que tiene Javier Milei llevara adelante una Argentina rota, un estado quebrado». Agregó que «esa personalidad genera discusión, genera confrontación por ahí, pero si no, no se podía llevar».

El jefe de Gabinete también defendió la decisión de vetar las leyes aprobadas en el Senado, argumentando que alteran el equilibrio fiscal. «Tenemos miles de kilómetros que están rotos, pero eso no se produjo en un año y medio de gobierno y no se soluciona en un año y medio», dijo sobre los desafíos que enfrenta la administración.

La relación con los gobernadores

Pese a las tensiones, Francos confirmó que asistirá al cóctel de La Rural donde coincidirá con varios gobernadores: «No estamos en una guerra. Estamos en una situación que es dura, difícil, y en la que tenemos que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el gobierno».

Reconoció las limitaciones en la negociación: «Es cierto que no son muchos elementos los que tengo para negociar, pero conversaremos, explicaremos, trataremos de llegar al entendimiento». Esta postura contrasta con el lenguaje más confrontativo utilizado por otros miembros del gobierno.

El reconocimiento público de una crisis política al más alto nivel marca un punto de inflexión en la gestión de Milei, que hasta ahora había proyectado una imagen de cohesión interna. La tensión entre el Presidente y su Vicepresidenta se da en un momento clave, con el tratamiento de leyes sensibles y creciente presión social por el ajuste económico.