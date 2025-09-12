Kicillof apuntó: «Hay que llenar el Congreso de diputados que defiendan la educación pública”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este viernes que en las elecciones legislativas del 26 de octubre “hay que llenar el Congreso de diputados que defiendan la educación pública”, al inaugurar la Escuela Secundaria N°58 en el partido de San Martín.

En compañía del primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, el mandatario provincial volvió a denunciar al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento educativo y la paralización de la obra pública.

“Ante un Gobierno que no escuchó a las urnas y vetó la ley de financiamiento universitario, demostramos con hechos que siempre vamos a defender de manera inclaudicable a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles”, sostuvo Kicillof.

En tanto, vinculó el conflicto con Nación con la disputa electoral y expresó: “Vamos a trabajar para que en las elecciones del próximo 26 de octubre quede claro nuestro mensaje: hay que llenar el Congreso nacional de diputados que estén dispuestas a pelear para cuidar y defender la educación pública”.

Por su parte, Taiana también cargó contra la Casa Rosada y señaló que “esta escuela se construyó a pesar de todas las dificultades que implica tener un Gobierno nacional que está en contra de la obra pública. Se pudo hacer porque aquí estamos convencidos de que la función de los gobernantes es mejorar las condiciones de vida de los argentinos”, añadió.

La nueva escuela, ubicada en el barrio Libertador, demandó una inversión de $1.933 millones y beneficiará a los vecinos que no contaban con oferta de nivel secundario en la zona, según se informó en un comunicado.

Formaron parte del acto también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local Fernando Moreira.

Con información de la agencia Noticias Argentinas