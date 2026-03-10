Kicillof calificó de “día histórico” para la provincia “porque inauguramos seis nuevas escuelas”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes seis edificios educativos en Ezeiza con una infraestructura que beneficiará a más de 3.800 estudiantes de nivel secundario, “es un día histórico para la provincia”, expresó.

El mandatario provincial que desde su gestión alcanzaron “un verdadero récord” en materia de infraestructura educativa, en contraposición al Gobierno nacional que, declaró, “paralizó la construcción de 80 edificios escolares” en su distrito.

“El Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios. Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”, planteó.

Junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y al intendente local, Gastón Granados, Kicillof informó que la inversión total por la infraestructura inaugurada en el distrito “alcanza los $14.769 millones” e incluye la nueva Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº1 y el edificio para la Escuela Secundaria Nº16, ambas paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Cerca del cierre, y con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, firmó un convenio de cooperación con el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal, según se informó en un comunicado.

Kicillof sostuvo que en la provincia tienen “una mirada totalmente diferente” a la del presidente Javier Milei y señaló que “la educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía”, sino una necesidad: “Es un derecho que debe alcanzar a todos y todas”, concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas