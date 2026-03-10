Caso Libra: la abogada Natalia Volosin declarará en la causa que involucra a Milei y Hayden Davis

La abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar en la causa de la criptoestafa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por promover inversiones con una memecoin apócrifa.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación.

En 2025, Volosin difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis que buscaba legitimar o “blindar” la investigación de la estafa internacional con la criptomoneda “difundida” por el Presidente.

Asimismo, señaló cuestionamientos al proceso judicial por irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.

En los próximos días, la causa Libra investigará formalmente la supuesta estafa denominada “pump and dump”, un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción mediante declaraciones falsas con el objetivo de venderla a un precio más alto.

En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varias personas que invirtieron en todo el mundo.

