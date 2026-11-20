El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto por el Día de la Soberanía Nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto por el Día de la Soberanía Nacional y en su discurso remarcó: “Les recuerdo a los que están poniendo en riesgo nuestra soberanía que los argentinos no somos empanadas. Y los que se sientan empanadas, que se vayan a servirle a otros países”.

Desde el distrito de Punta Indio, el líder bonaerense sostuvo que “la soberanía no es un discurso o algo que viene dado, es cuidar la industria, la educación pública, los recursos y el trabajo nacional y sobre todo no arrodillarse ante las imposiciones extranjeras”.

Y aseguró: “En la Provincia la defendemos todos los días representando los intereses de nuestro pueblo”.

Por lo tanto, afirmó: “La mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es volver a escribir una historia argentina que sea federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”.

Luego llevó el tema al plano internacional y planteó: “Estos días se reunían los presidentes de Rusia, de Estados Unidos y de China, estamos en tránsito, estamos atravesando una transición y se está reconfigurando la economía mundial” en referencia a la reunión trilateral que se llevó a cabo el jueves en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En consecuencia, “hay una discusión acerca de quién se va a quedar con recursos estratégicos, energéticos, tierras raras, minerales utilizados para esas nuevas tecnologías”.

«Hay una discusión acerca también de dónde se va a radicar la industria, dónde se van a producir las cosas, dónde se va a realizar el trabajo de mejor remuneración, más sofisticado, mejor pago”, indicó.

Y agregó se discute sobre “recursos naturales, industria, y conocimiento científico, y Argentina tiene hoy los tres resortes, las tres palancas de lo que se viene adelante».

Luego destacó que en nuestro país “tenemos recursos naturales valiosísimos. Tenemos capacidades científicas y tecnológicas que la verdad resaltan a escala planetaria. Tenemos industria nacional con una tradición, con una formación, con empresarios, con trabajadores, con parques industriales”.

“Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene”, aseveró y por eso “la pregunta es: ¿los recursos de los argentinos, la industria de los argentinos, la ciencia y las capacidades de los argentinos, de quién son? ¿A quién van a servir?”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas