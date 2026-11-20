Un intenso temporal de viento y lluvia provocó importantes daños materiales durante la madrugada de este viernes en distintas localidades de la provincia de Córdoba, donde se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, inundaciones, evacuaciones de vecinos y extensos cortes de energía eléctrica.

La situación más crítica se registró en la ciudad de San Francisco, ubicada en el este provincial, donde las fuertes ráfagas derribaron árboles, destruyeron viviendas y provocaron el colapso de estructuras. Al menos cinco vehículos estacionados sobre la calle Santa Fe quedaron aplastados por escombros tras el derrumbe de paredes y techos.

Según testimonios de residentes, el fenómeno se desarrolló con gran intensidad y en pocos minutos. Vecinos describieron el episodio como similar al paso de un tornado debido a la violencia de las ráfagas, que sorprendieron a la población mientras dormía.

El temporal se produjo alrededor de las 4:00 de la madrugada y afectó numerosos sectores de la ciudad. En la plaza principal de San Francisco, varios árboles fueron arrancados de raíz, mientras que en distintos barrios se reportaron voladuras de techos y daños en viviendas.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Córdoba, las ráfagas oscilaron entre los 90 y los 140 kilómetros por hora. El fenómeno impactó sobre ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro de energía a cerca del 70% de la ciudad. El sector noreste fue uno de los más afectados debido a los daños estructurales y la obstrucción de calles por árboles y escombros.

Ante la emergencia, el municipio de San Francisco activó un comité de crisis y desplegó un operativo conjunto con Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local para asistir a los damnificados y despejar las áreas afectadas.

El temporal también causó severos daños en la localidad de Calchín Oeste. Según el reporte oficial, un fenómeno compatible con una cola de tornado provocó la voladura de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones al tendido eléctrico. La localidad quedó sin servicio de energía, aunque las autoridades informaron que no se registraron personas heridas.

Mientras tanto, en el centro-sur provincial, las intensas precipitaciones provocaron inundaciones en las localidades de General Cabrera y General Deheza. En ambos municipios fue necesario evacuar a vecinos debido al ingreso de agua en distintas zonas urbanas y se suspendieron las actividades escolares.

En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe afectó especialmente a los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Parte de los evacuados fue alojada en establecimientos educativos y centros de salud, mientras que otras familias optaron por trasladarse a domicilios de familiares.

General Deheza también registró anegamientos importantes y evacuaciones preventivas, lo que llevó a las autoridades locales a suspender las clases y desplegar tareas de mantenimiento y drenaje en los sectores más comprometidos.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantuvieron comunicación permanente con los intendentes de las localidades afectadas para coordinar la asistencia y el envío de recursos.

Los registros pluviométricos ubicaron a General Deheza y General Cabrera entre las zonas más afectadas por las lluvias, con acumulados de 117 milímetros en las últimas 24 horas. Les siguieron Villa El Chacay-Río Colecitas con 66,4 milímetros, Punta del Agua con 66 milímetros, Chaján con 63 milímetros y Las Perdices con 60,2 milímetros.

Las condiciones meteorológicas también afectaron la circulación vial. La Ruta Nacional 158 permaneció con cortes totales a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. Las autoridades implementaron desvíos por rutas alternativas mientras equipos de emergencia trabajaban en la limpieza de la vía y el retiro de ramas y árboles caídos.

Personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo, Protección Civil, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad continuaba este viernes con las tareas de asistencia, evaluación de daños y restablecimiento de servicios en las distintas localidades afectadas.

El Gobierno de Córdoba informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que continuará coordinando acciones con los municipios para atender las necesidades derivadas del temporal.

Con información de la agencia Noticias Argentinas