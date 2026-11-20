La tarjeta SUBE suspenderá sus servicios el domingo 22 de 00:00 a 12:00, mientras que las obras en la Illia y Cantilo y los trenes limitados complicarán el fin de semana largo.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional traerá complicaciones para quienes se muevan por la ciudad y el conurbano. La tarjeta SUBE suspenderá varios de sus servicios durante 12 horas, habrá cortes de tránsito en la Autopista Illia y la avenida Cantilo, y los trenes Sarmiento y Mitre circularán con limitaciones, según consignó la cobertura oficial de cada área.

La interrupción de la SUBE será el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00, por tareas de actualización del sistema. Durante ese período, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a las plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

Qué servicios de la SUBE estarán suspendidos

Durante las 12 horas previstas para los trabajos técnicos, quedarán fuera de servicio la carga y acreditación de saldo —tanto electrónicas como presenciales—, la aplicación SUBE, la consulta de saldo, la página web oficial, la atención telefónica y la aplicación Cuándo SUBO, que permite consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción. El límite de carga de la tarjeta es de $40.000.

Cómo viajar durante la interrupción

Los pasajeros podrán utilizar el transporte público con normalidad siempre que tengan saldo suficiente en sus tarjetas SUBE físicas o digitales. Además, estarán disponibles otras alternativas para abonar los viajes en colectivos y subtes: tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto; dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas; y códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

Los cortes en la Illia y Cantilo

Las obras en la Autopista Illia y la avenida Cantilo comenzarán este viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 23. Los trabajos, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de Autopistas Urbanas (AUSA), corresponden a la colocación de pilotes para el anillo peatonal metálico del paso bajo nivel de la calle La Pampa.

El viernes habrá corte total desde las 22 hasta las 8 del sábado en la Illia sentido provincia y en un tramo de Cantilo. También permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. Los autos particulares podrán desviarse por Figueroa Alcorta o Del Libertador y retomar Cantilo después del Aeroparque; los camiones, por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

El sábado, la circulación será parcial de 8 a 14, con dos carriles disponibles y dos restringidos; de 14 a 22 habrá un carril disponible y tres restringidos. Desde las 22 y hasta las 10 del domingo regirá nuevamente el corte total. El domingo habrá corte parcial de 10 a 24, con dos carriles disponibles y dos restringidos. El lunes, el corte total será de 0 a 12, y a partir del mediodía se restablecerá la circulación completa.

El Sarmiento y el Mitre, con servicio limitado

La línea Sarmiento tendrá un servicio limitado entre Once y Castelar desde el sábado 21 a las 14:00 hasta el último servicio del lunes 23. Durante ese período, no habrá trenes entre Castelar y Moreno. La modificación responde a obras de renovación de circuitos de vía entre San Antonio de Padua e Ituzaingó, en el marco de la etapa final de la renovación integral del señalamiento entre Morón y Moreno. Desde Trenes Argentinos advirtieron que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. El servicio retomará sus recorridos habituales el martes 24.

En tanto, el ramal Tigre de la línea Mitre estará completamente interrumpido durante el fin de semana largo por trabajos de recambio de enlaces de vía en el acceso a la estación Martínez, el enlace norte, la alcantarilla de la calle Laprida y la estación Tigre.

El feriado del lunes y el transporte público

El lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, los colectivos y subtes funcionarán con una frecuencia similar a la de los domingos. En el caso de los colectivos, habrá menos servicios que en un día hábil, por lo que se recomienda salir con mayor tiempo de antelación. Los subtes iniciarán su servicio a las 8:00.

Además, permanecen cerradas por obras de renovación integral las estaciones Medrano de la Línea B, Lavalle e Independencia de la Línea C, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. El próximo feriado será el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, que incluirá un puente turístico el lunes 7.